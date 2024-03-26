Великдень-2024. Коли святкують в Україні та світі

У 2024 році усі православні та греко-католики будуть святкувати Великдень 5 травня, а католики відзначать його на п’ять тижнів раніше – 31 березня.
Коли святкують Великдень у 2024 році
Незважаючи на зміну календаря з Юліанського на Григоріанський, це не вплинуло на святкування Великодня, оскільки свято є перехідним, як і Трійця.
У вересні 2023 року частина українських православних (ПЦУ) та греко-католики відмовились від старого Юліанського календаря та святкували Різдво 25 грудня замість 7 січня.
У 2024 році християни східного обряду в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкуватимуть його 31 березня.
Такий великий розрив пояснюється тим, що католики та православні по-різному визначають дати Великодня.
Справа у тому, що Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. Однак вже багато століть на сході та заході весняне рівнодення розраховують по різному.
Католики розраховують дату ближче до асторономічної, православні — рахують рівнодення за Юліанським церковним календарем, який не відповідає астрономічному.
Цікаво, що 2025 року і католики, і православні відзначать Великдень в один день. Такий збіг трапляється раз на 3-4 роки.
Перехід ПЦУ на новий календар
У липні 2023 року Помісний собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня.
Через це низка релігійних свят в Україні змістиласся:
Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня,
День Святого Миколая – 6 грудня, а не 19 грудня,
Водохреще – 6 січня, а не 18 січня.
31 грудня – Меланки (Маланки), Щедрий вечір,
1 січня – свято Василя,
1 січня – Новий рік. Новорічна коляда,
5 січня – Голодна кутя або Другий Святвечір,
6 січня – Свято Водохреща (Йордан),
7 січня – Івана Хрестителя.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- ГІД ONLINE.UA
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Календар Свят
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-