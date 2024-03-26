Великдень-2024. Коли святкують в Україні та світі
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Великдень-2024. Коли святкують в Україні та світі

Великдень
Джерело:  online.ua

У 2024 році усі православні та греко-католики будуть святкувати Великдень 5 травня, а католики відзначать його на п’ять тижнів раніше – 31 березня.

Коли святкують Великдень у 2024 році

Незважаючи на зміну календаря з Юліанського на Григоріанський, це не вплинуло на святкування Великодня, оскільки свято є перехідним, як і Трійця.

У вересні 2023 року частина українських православних (ПЦУ) та греко-католики відмовились від старого Юліанського календаря та святкували Різдво 25 грудня замість 7 січня.

У 2024 році християни східного обряду в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, а християни західного обряду святкуватимуть його 31 березня.

Такий великий розрив пояснюється тим, що католики та православні по-різному визначають дати Великодня.

Справа у тому, що Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. Однак вже багато століть на сході та заході весняне рівнодення розраховують по різному.

Католики розраховують дату ближче до асторономічної, православні — рахують рівнодення за Юліанським церковним календарем, який не відповідає астрономічному.

Цікаво, що 2025 року і католики, і православні відзначать Великдень в один день. Такий збіг трапляється раз на 3-4 роки.

Перехід ПЦУ на новий календар

У липні 2023 року Помісний собор ПЦУ ухвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня.

Через це низка релігійних свят в Україні змістиласся:

  • Різдво в Україні святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня,

  • День Святого Миколая – 6 грудня, а не 19 грудня,

  • Водохреще – 6 січня, а не 18 січня.

  • 31 грудня – Меланки (Маланки), Щедрий вечір,

  • 1 січня – свято Василя,

  • 1 січня – Новий рік. Новорічна коляда,

  • 5 січня – Голодна кутя або Другий Святвечір,

  • 6 січня – Свято Водохреща (Йордан),

  • 7 січня – Івана Хрестителя.

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