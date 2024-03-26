Пасха-2024. Когда празднуют в Украине и мире
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Пасха-2024. Когда празднуют в Украине и мире

Пасха-2024. Когда празднуют в Украине и мире
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Источник:  online.ua

В 2024 году все православные и греко-католики будут праздновать Пасху 5 мая, а католики отметят ее на пять недель раньше – 31 марта.

Когда празднуют Пасху в 2024 году

Несмотря на смену календаря с Юлианского на Григорианский, это не повлияло на празднование Пасхи, поскольку праздник переходный, как и Троица.

В сентябре 2023 часть украинских православных (ВЦУ) и греко-католики еще с сентября 2023 отказались от старого Юлианского календаря и праздновали Рождество 25 декабря вместо 7 января.

В 2024 году христиане восточного обряда в Украине отмечают Пасху 5 мая, а христиане западного обряда будут праздновать ее 31 марта.

Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.

Дело в том, что Пасха привязана не к дате, а к весеннему равноденствию и полнолунию. Однако уже многие столетия на востоке и западе весеннее равноденствие рассчитывают по разному.

Католики рассчитывают дату ближе к асторономической, православные — считают равноденствие по Юлианскому церковному календарю, не соответствующему астрономическому.

Интересно, что в 2025 году и католики, и православные отметят Пасху в один день. Такое совпадение происходит раз в 3-4 года.

Переход ПЦУ на новый календарь

В июле 2023 года Поместный собор ПЦУ принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября.

Поэтому ряд религиозных праздников в Украине сместился:

  • Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря, а не 7 января,

  • День Святого Николая — 6 декабря, а не 19 декабря,

  • Крещение — 6 января, а не 18 января.

  • 31 декабря — Меланки (Маланки), Щедрый вечер,

  • 1 января — праздник Василия,

  • 1 января — Новый год. Новогодняя коляда,

  • 5 января — Голодная кутья или Второй Сочельник,

  • 6 января — Праздник Крещения (Иордан),

  • 7 января — Иоанна Крестителя.

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