Пасха-2024. Когда празднуют в Украине и мире

В 2024 году все православные и греко-католики будут праздновать Пасху 5 мая, а католики отметят ее на пять недель раньше – 31 марта.
Когда празднуют Пасху в 2024 году
Несмотря на смену календаря с Юлианского на Григорианский, это не повлияло на празднование Пасхи, поскольку праздник переходный, как и Троица.
В сентябре 2023 часть украинских православных (ВЦУ) и греко-католики еще с сентября 2023 отказались от старого Юлианского календаря и праздновали Рождество 25 декабря вместо 7 января.
В 2024 году христиане восточного обряда в Украине отмечают Пасху 5 мая, а христиане западного обряда будут праздновать ее 31 марта.
Такой большой разрыв объясняется тем, что католики и православные по-разному определяют даты Пасхи.
Дело в том, что Пасха привязана не к дате, а к весеннему равноденствию и полнолунию. Однако уже многие столетия на востоке и западе весеннее равноденствие рассчитывают по разному.
Католики рассчитывают дату ближе к асторономической, православные — считают равноденствие по Юлианскому церковному календарю, не соответствующему астрономическому.
Интересно, что в 2025 году и католики, и православные отметят Пасху в один день. Такое совпадение происходит раз в 3-4 года.
Переход ПЦУ на новый календарь
В июле 2023 года Поместный собор ПЦУ принял переход на новоюлианский календарь с 1 сентября.
Поэтому ряд религиозных праздников в Украине сместился:
Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря, а не 7 января,
День Святого Николая — 6 декабря, а не 19 декабря,
Крещение — 6 января, а не 18 января.
31 декабря — Меланки (Маланки), Щедрый вечер,
1 января — праздник Василия,
1 января — Новый год. Новогодняя коляда,
5 января — Голодная кутья или Второй Сочельник,
6 января — Праздник Крещения (Иордан),
7 января — Иоанна Крестителя.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- ГИД ONLINE.UA
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Календарь Праздников
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-