Пасха — «светлый» церковный праздник, когда украинские семьи дружно собираются за семейным столом, вместе посещают церковь и чтят древние обычаи, а также традиции празднования Пасхи. Что именно известно об этом празднике? Почему верующие бодрствуют в ночь перед Пасхой, как к празднику причастен кролик и качели, что такое Пасхальный огонь и другие интересные исторические факты, ритуалы мира и Украины.

День пробуждения природы и история праздника Пасха

Наши предки отмечали Пасху. Это был день пробуждения природы, приходилась эта дата на 22 марта — день весеннего равноденствия. После введения христианства этот древний праздник приобрел другое смысловое наполнение. Исследователи утверждают, что праздник Пасхи никак не связан с европейской Пасхой. Именно это название происходит от слова "pesach" — с иврита означает "обход", спасение народа иудейского от гнева бога Ягве. В христианской версии — это день, когда воскрес Христос из мертвых для спасения рода человеческого.

Очень давняя традиция, сохранившаяся до сегодняшних дней (некоторые регионы страны) — зажигание большого костра, как символ очищения и обновления. Эти костры устраивали вблизи храмов, на холмах, у рек и на местных площадях. Именно по традиции в таком огне сжигали старые вещи, также костер использовали для приготовления пасхальных вкусностей. Почему же не спали в ночь перед Пасхой? Старые сказания говорят о том: "Кто уснет в нос перед Пасхой, весь год будет сонным". Поэтому верующие ходят в церковь на Всенощное богослужение накануне великого христианского праздника, которое ведется ночью.

Когда празднуют Пасху 2024 года — официальные даты

Католики Пасха 2024 года будут праздновать 31 марта, для православных этот день наступит — 5 мая. В Украине день Пасхи является национальным праздником, отмечают его в воскресенье и на следующий день, а также у всех официальный выходной.

Особенной для верующих неделя перед Пасхой. Эти дни называются — Страстная неделя. Каждый день имеет свою важность:

Великий понедельник — сутки, когда церковь воссоздает память о патриархе Иосифе и заклинании смоковницы. Чинят Миро с понедельника по среду, а в четверг его святят;

Вторник — день, когда все поминают, как Иисус проводил учения в храме Иерусалима, все принимали Его за пророка;

Страстная среда — дни, когда Христа был отдан на страдания и смерть. В это время осуждают измену Иуды;

Чистый четверг упоминаются об таинствах причастия Тела и Крови Христовых — евхаристии;

Страстная пятница — скорбный день, именно в пятницу Христа распяли и он умер за грехи человечества;

Суббота — вечером в церквях начинают праздничное богослужение. Освятить куличи и пасхальные яйца нужно до восхода солнца. После освящения пасхальных блюд нужно раздать милостыню нуждающимся. По верованиям, это помогает привлечь в дом изобилие. После полуночи в храмах и церквях проходит торжественное богослужение — Пасха заутреня;

Воскресенье — день, когда вся семья собирается вместе за одним столом, чтобы разговиться. Начинать трапезу принято с яиц.

Символами Пасхи принято считать яйца и куличи. Эти атрибуты "светлого" церковного праздника имеют давнюю историю. В католической церкви символом Пасхи является кролик. Именно он приносит разнообразные сладости и подарки в дом (европейские детишки очень верят в эту традицию).

Яйца издревле символизировали "начало новой жизни", на Пасху их разбивали, ведь старое должно было дать дорогу новому. Есть очень много версий происхождения пасхальных яиц. Некоторые из них утверждают, что пасхальные яйца берут свое начало еще со времен правления римского императора Марка Аврелия: «Курица матери императора снесла яйцо в красную каплю, что символизировало рождение правителя. Именно после этого римляне начали присылать крашеные яйца в подарок”. По второй легенде: "Первой красить яйца придумала Дева Мария, чтобы забавлять малого Иисуса". Наиболее реальная версия происхождения пасхальных яиц: “Во время великого поста нельзя было есть яйца, поэтому наши предки их варили. Чтобы отличать вареные яйца от сырых, их красили”. Интересный факт: "Красят яйца во многих странах мира, но расписывают только в Украине". Традиции создания писанок отличались, в разных регионах нашей страны мастера пытались создать свой уникальный шедевр. В украинской культуре писанка играла особую роль в пасхальных ритуалах — девушки дарили ребятам писанки, самые красивые — тем, кого любили.

Украинские обычаи при приготовлении кулича. Наши предки считали, что во время этого процесса хозяйка должна быть в одиночестве во избежание чужих взглядов, иметь чистые и светлые помыслы. Освященной пасхой было принято в первую очередь кормить детей — для здоровья, птиц — для богатства и удачи. Верх пасхального кулича давали корове, чтобы хорошо телилась.

Традиции на Пасху нельзя святить в храме

Украинцы издавна уважали образованную еду. Для Пасхальной корзины выбирали лучшие кусочки пищи. Запрещалось выбрасывать освященные продукты, хранившие их для обрядов. Что нельзя класть в пасхальную корзину и приносить в храм:

Блюда из крови животных — кровяные колбасы и тому подобное;

Алкоголь;

Овощи и фрукты;

Материальные ценности.

Как отмечают Пасху в Украине и что нельзя делать в этот день. Наши прадеды из храма возвращались очень быстро, чтобы прийти раньше соседа. Народное поверье: "Прийти из церкви раньше соседа, будет тебе везти и долго жить". За стол садились всей семьей, чтобы в следующем году держаться вместе. Старейший член семейства делил кулич и яйца между всеми, дальше можно было приступать к употреблению блюд. В Пасху запрещено заниматься тяжелой работой — делать домашние дела, мастерить, заниматься строением, выпирать белье или наводить порядок в помещениях. Нельзя ссориться и замышлять недобрые дела. В Пасху не посещали кладбища и не проводили обряд венчания. Старики верят до сих пор, как проведешь Пасху такой будет весь год.

После праздничной трапезы организовывали громкие гуляния (гаивки), они не стихали целых трое суток. Развлечения, танцы, качели — Большой праздник праздновали с размахом. Качание имело и ритуальный смысл — считалось, что качание, изображающее подъем, помогает плодородным силам — урожаю, потомству. Именно поэтому больше упоминаний качелей приходится на весну — время роста хлебов и формирование брачных союзов.

О Пасхальном поздравлении

Выражение "Христос воскрес!" — "Поистине воскрес!", возникло очень давно.

По легендам, пасхальный привет «Христос воскрес!» первый раз сказал ангел женщинам-мироносицам, которые воскресным утром пришли к Гробу Христову, но не нашли там Его. Тогда ангелы возвестили, что Христос воскрес. Женщины решили сообщить эту новость апостолам, а потому говорили: "Поистине воскрес!"

Поздравлялись "Христос воскрес!" — "Воистину воскрес!" сорок дней от Пасхи, до Вознесения Христова.

На столі — духмяна паска,

А круг неї — писанки.

Уділи нам, Боже, ласки

На всі дні, на всі віки!

Немала у нас родина,

Та молитва всіх єдина:

Хай розквітне Україна,

Як в погожі дні — весна.

Платон Воронько

***

Гарна писанка у мене,

Мабуть, кращої й нема.

Мама тільки помагала,

Малювала ж я сама.

Змалювала дрібно квіти,

Вісім хрестиків малих,

І дрібнюсінько ялинку

И поясочок поміж них.

Хоч не зразу змалювала,

Зіпсувала п'ять яєць, —

Та як шосте закінчила,

Тато мовив: „Молодець!"

Я ту писанку для себе,

Для зразочка залишу,

А для мами і для тата

Дві ще кращі напишу.

Катерина Перелісна

***

Радісний надходить день,

Дзвонять дзвони: дзень-дзелень.

Понад міста, понад села

Лине вісточка весела.

Ясне сонце над селом,

Наче писанка, зійшло —

Вибігайте з хати, діти!

Як сьогодні не радіти?

Вийдем — вийдем на горбок,

Заспіваєм гагілок,

Що весна вже воскресла,

Нам Великдень принесла.

Роман Завадович

***

Свято Пасхи недалечко,

Люди звичай бережуть, –

Розмальовують яєчка,

Пишні пасочки печуть.

Святкування йде віками, –

Це такі чудові дні:

В гості йти, під рушниками

Страви нести запашні,

Доброзичливо, з любов’ю

Мати щирі почуття,

Людям зичити здоров’я

І щасливого життя...

Ніна Куфко

***

Свято проситься у хату –

Швидше двері відчини.

За столом і мама, й тато,

Їхні дочки та сини.

Ще й прибігли онучата

До бабусі й дідуся.

Святом повниться вся хата,

За столом родина вся.

Крашанки, свячена паска

Вже чекають на столі.

Тут і шинка, і ковбаска,

Хрін і масло, і драглі.

Крашанки — то справжнє диво,

Найдивніше із чудес.

Усміхаються щасливо

Й кажуть всі: «Христос Воскрес!»

Тетяна Фролова

***

Поздравления на Пасху для близких и родных:

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!

***

Вітаємо Вас з найголовнішим православним святом — Світлим Христовим Воскресінням! Нехай Господь оберігає, очищає і просвітлює ваші душі, а радість, любов і доброта будуть вашими вірними супутниками на життєвому шляху!

***

Нехай Божа благодать зійде на ваш дім, нехай дарує вам Господь мир, здоров'я і довгі роки життя. Божого благословення, світлого Великодня!

***

Пожелания на Пасху:

З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святої Пасхи! Зустрічайте його з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Радості торжества, міцної віри та безмежної любові!

***

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

***

Нехай у серці панує лише світло, в будинку — затишок і добробут, у близьких — міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень — день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

Пасха картинки, которыми можно поздравить друзей, знакомых и родственников: