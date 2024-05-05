У Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський 5 травня привітав українців зі святом Великодня.
Привітання Зеленського з Великоднем
Зеленський зазначив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. ЗА все це Україна бореться вже 802 дні.
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