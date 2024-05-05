У Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Зеленський привітав українців із Великоднем
Категорія
Україна
Дата публікації

У Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Зеленський привітав українців із Великоднем

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 5 травня привітав українців зі святом Великодня.

Привітання Зеленського з Великоднем

Зеленський зазначив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. ЗА все це Україна бореться вже 802 дні.

Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного.

Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки.

Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це.

Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули. Силу, щоб зберегти єдність. Єдність, щоб примножити силу. Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням. Які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні.

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