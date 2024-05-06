Зеленский и Сырский поздравили бойцов пехоты с профессиональным праздником и поблагодарили за защиту
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский и Сырский поздравили бойцов пехоты с профессиональным праздником и поблагодарили за защиту

Владимир Зеленский
пехота
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Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ поздравили бойцов пехоты Украины с их профессиональным праздником 6 мая.

Бойцов пехоты поздравили с их профессиональным праздником

День пехоты. Профессиональный день наших воинов, которые выполняют самые сложные задачи на фронте, уничтожают оккупанта, несмотря на все, и получают защиту для нашего государства и людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также поблагодарил бойцов в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм. и отметил, что они являются надежной основой нашей обороны.

С праздником украинских пехотинцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.

6 мая в Украине празднуют День пехоты

6 мая в Украине шестой раз отмечают День пехоты — профессиональный день украинских пехотинцев, которые составляют основу Сухопутных войск ВСУ и выполняют самые трудные задачи на линии фронта.

День пехоты был введен по инициативе командования Сухопутных войск ВСУ.

Как напоминал в 2023 году Александр Сырский, тогда еще командующий Сухопутными войсками, а ныне главнокомандующий ВСУ, за годы войны с Россией и во время полномасштабного вторжения РФ в частности украинские пехотинцы «продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях возможно переломить ход событий в собственную пользу — и даже там , где враг преобладает численно, можно отвоевать украинскую землю».

Это праздник стальных и мужественных мужчин. Пехота — это о выдержке, мужестве, отваге и героизме. А еще о характере он является основой устойчивости. […] Пехотинцы всегда там, где сложно, — подчеркивал Сырский.

По его словам, удачные контрнаступательные операции на первом этапе российского вторжения «стали возможны благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехоты».

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