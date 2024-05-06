Зеленский и Сырский поздравили бойцов пехоты с профессиональным праздником и поблагодарили за защиту

Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ поздравили бойцов пехоты Украины с их профессиональным праздником 6 мая.
Бойцов пехоты поздравили с их профессиональным праздником
Он также поблагодарил бойцов в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм. и отметил, что они являются надежной основой нашей обороны.
С праздником украинских пехотинцев поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский.
6 мая в Украине празднуют День пехоты
6 мая в Украине шестой раз отмечают День пехоты — профессиональный день украинских пехотинцев, которые составляют основу Сухопутных войск ВСУ и выполняют самые трудные задачи на линии фронта.
День пехоты был введен по инициативе командования Сухопутных войск ВСУ.
Как напоминал в 2023 году Александр Сырский, тогда еще командующий Сухопутными войсками, а ныне главнокомандующий ВСУ, за годы войны с Россией и во время полномасштабного вторжения РФ в частности украинские пехотинцы «продемонстрировали, что даже в самых сложных ситуациях возможно переломить ход событий в собственную пользу — и даже там , где враг преобладает численно, можно отвоевать украинскую землю».
По его словам, удачные контрнаступательные операции на первом этапе российского вторжения «стали возможны благодаря четкой дисциплине и профессионализму пехоты».
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