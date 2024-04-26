Почувствовала в себе реальную веру в победу — морской пехотинец Ярина Черногуз

Морской пехотинец, волонтер, поэтесса и лауреатка Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ярина Черногуз написала сообщение в соцсети о "парадоксальном изменении настроения на оптимистическое" и "ощущение победы".

Почувствовала в себе реальную веру в победу — Черногуз

Известная украинская поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз поделилась своими предчувствиями по поводу будущего Украины.

Об этом Ярина сообщила на своей странице в Facebook.

Это так реально приятно — чувствовать, как открывается второе дыхание на длинной дистанции службы. Ярина Черногуз Поэтесса и военнослужащая ВСУ

Ярина отметила, что именно сейчас у нее "меняются настроения с более пессимистических на оптимистичные".

Кажется, у всех после нынешних некоторых недоразумений с мобилизацией откроется второе дыхание и новый уровень выносливости.

Могу сказать, что только сейчас почувствовала в себе реальную веру в победу. На 10 год войны, на пятый год участия своего в войне. До того — боролась, потому что нужно, потому что это единственно правильное и достойное, потому что так нужно, чтобы выжило государство. А теперь я ее вижу и чувствую. Поделиться

"Спасибо за Украину!": реакция соцсетей на пост Ярины

Оптимистичные слова Ярины отозвались в сердцах подписчиков ее странички. И украинцы благодарят Черногуз за "веру в победу, которую она, как воин, передает дальше".

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Я чувствую перелом: и что Крым вернем", "Шото в воздухе при всем пахнет победой", "Мы победим: это обусловлено логикой процессов", "Дай-то Боже, Ярина! Нам всем нужно это второе дыхание! — Ярина своим постом добавила и гражданским и военным гражданам Украины уверенности в нашей Победе.

facebook.com/yaryna.chornohuz

facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Черногуз стала лауреаткой Шевченковской премии-2024

В номинации "Литература" лауреаткой Шевченковской премии 2024 года стала поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]", написанную на фронте об истинах войны.

Мне честь получить эту награду имени поэта, создавшего такую мощную энергию, такое творчество, которое бережет нашу государственность уже второй век, помогает ей восстанавливаться из пепла, и все мы, как военные, вспоминали его тексты в очень трудные времена. Ярина Черногуз Поэтесса и военнослужащая ВСУ

Книга стихов Ярины Черногуз "[dasein: оборона присутствия]"

Выбор без выбора. Тьма и ярость. Наше согласие погибнуть. Наш выбор убивать. Бой и пустота. Ежедневные потери. Утраты, которые уже не считают и не чувствуют. Границы земли, что узнаешь на ощупь. Поэзии Ярины Черногоз — это своеобразные письма с фронта, письма с передовой, где ты не найдешь описания боевых действий или перечня освобожденных территорий. Это письма о боли от утраты погибших собратьев и посестер, письма о бытии на войне здесь и сейчас, об осознании и принятии собственного выбора пойти воевать, письма о том, как будет выглядеть мир после всей этой разрывающейся изнутри боли. Письма о том, как выглядит оборона твоего присутствия в этом мире», — говорится в аннотации к книге поэтессы.

Ярина Черногуз

Ярина Черногуз — единственная внучка сатирика, юмориста Олега Черногуза, который жил и творил в селе Иванов Винницкой области.

Писательница с грустью отметила, что сожалеет, что ее дед уже не может разделить с ней радость.

Очень горько, что мой дедушка, писатель и сатирик Олег Черногоз уже полтора года как в лучших мирах, он хотел бы пережить этот день со мной. Хотя бы этот сборник посвящен ему, хоть это радует. Поделиться

Также писательница не забыла о ценителях ее таланта.

Ярина Черногуз