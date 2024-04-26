Почувствовала в себе реальную веру в победу — морской пехотинец Ярина Черногуз

Морской пехотинец, волонтер, поэтесса и лауреатка Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Ярина Черногуз написала сообщение в соцсети о "парадоксальном изменении настроения на оптимистическое" и "ощущение победы".
Почувствовала в себе реальную веру в победу — Черногуз
Известная украинская поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз поделилась своими предчувствиями по поводу будущего Украины.
Об этом Ярина сообщила на своей странице в Facebook.
Ярина отметила, что именно сейчас у нее "меняются настроения с более пессимистических на оптимистичные".
Кажется, у всех после нынешних некоторых недоразумений с мобилизацией откроется второе дыхание и новый уровень выносливости.
"Спасибо за Украину!": реакция соцсетей на пост Ярины
Оптимистичные слова Ярины отозвались в сердцах подписчиков ее странички. И украинцы благодарят Черногуз за "веру в победу, которую она, как воин, передает дальше".
"Я чувствую перелом: и что Крым вернем", "Шото в воздухе при всем пахнет победой", "Мы победим: это обусловлено логикой процессов", "Дай-то Боже, Ярина! Нам всем нужно это второе дыхание! — Ярина своим постом добавила и гражданским и военным гражданам Украины уверенности в нашей Победе.
Ярина Черногуз стала лауреаткой Шевченковской премии-2024
В номинации "Литература" лауреаткой Шевченковской премии 2024 года стала поэтесса и военнослужащая ВСУ Ярина Черногуз за книгу стихов "[dasein: оборона присутствия]", написанную на фронте об истинах войны.
Выбор без выбора. Тьма и ярость. Наше согласие погибнуть. Наш выбор убивать. Бой и пустота. Ежедневные потери. Утраты, которые уже не считают и не чувствуют. Границы земли, что узнаешь на ощупь. Поэзии Ярины Черногоз — это своеобразные письма с фронта, письма с передовой, где ты не найдешь описания боевых действий или перечня освобожденных территорий. Это письма о боли от утраты погибших собратьев и посестер, письма о бытии на войне здесь и сейчас, об осознании и принятии собственного выбора пойти воевать, письма о том, как будет выглядеть мир после всей этой разрывающейся изнутри боли. Письма о том, как выглядит оборона твоего присутствия в этом мире», — говорится в аннотации к книге поэтессы.
Ярина Черногуз — единственная внучка сатирика, юмориста Олега Черногуза, который жил и творил в селе Иванов Винницкой области.
Писательница с грустью отметила, что сожалеет, что ее дед уже не может разделить с ней радость.
Также писательница не забыла о ценителях ее таланта.
Спасибо искренне всем за поздравления, которые мне прислали столько прекрасных людей, что мне не верится. Для меня это важно, потому что сама бываю крайне критична к этому письму. Буду стараться дальше держать уровень и реализовывать то, что давно мечтаю написать.
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