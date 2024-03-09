Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео

9 марта 2024 исполнилось 210 лет со дня рождения великого сына украинского народа – Тараса Григорьевича Шевченко. Память Кобзаря почтили в Киеве дипломаты.
В Киеве читали стихи Шевченко
Иностранные дипломаты вместе с украинцами 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.
Своими приветствиями они поделились в соцсетях.
Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.
В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".
Сегодня отмечаем 210-летие Дня рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта и художника, чьи произведения вдохновляют по всему миру. Творчество писателя переводили и переводят даже на японский язык! Его поэзия прикоснулась к сердцам японцев, переплетая наши культуры, — отметили в Посольстве Японии в Украине.
Посол Японии в Украине Мацуда Кунинор прочитал отрывок произведения Тараса Шевченко в день рождения поэта.
Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присуждении высшего официального творческого отличия Украины — Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Литература
Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";
Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]"
Публицистика, журналистика
Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").
Музыкальное искусство
Джамала — за альбом Qirim;
композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.
Театральное искусство
Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Визуальные искусства
Андрей Ермоленко — серия работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".
Указом президента также установить, что размер премии в этом году — 429 тысяч гривен каждая.
В 2024 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 429 тыс. грн.
Напомним, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что в этом году Шевченковскую премию не будут вручать в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-