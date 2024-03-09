Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео

9 марта 2024 исполнилось 210 лет со дня рождения великого сына украинского народа – Тараса Григорьевича Шевченко. Память Кобзаря почтили в Киеве дипломаты.

В Киеве читали стихи Шевченко

Иностранные дипломаты вместе с украинцами 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.

Своими приветствиями они поделились в соцсетях.

Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.

В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".

Happy Birthday, Taras Shevchenko



З днем народження, Тарасе Шевченку! pic.twitter.com/YaQImawFqQ — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) March 9, 2024

Сегодня отмечаем 210-летие Дня рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта и художника, чьи произведения вдохновляют по всему миру. Творчество писателя переводили и переводят даже на японский язык! Его поэзия прикоснулась к сердцам японцев, переплетая наши культуры, — отметили в Посольстве Японии в Украине.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинор прочитал отрывок произведения Тараса Шевченко в день рождения поэта.

Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого 🇺🇦 поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу.

Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на 🇯🇵 мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури. pic.twitter.com/MhhS7Rv5JT — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) March 9, 2024

Сегодня мы отмечаем 210-летие со дня рождения Тараса Шевченко, чьи стихи олицетворяют уникальную и независимую историю Украины и продолжают пробуждать ее невероятный дух, — отметила Госпожа США в Украине Бриджит Бринк. Поделиться

Today we celebrate the 210th birthday of Taras Shevchenko, whose poems embody Ukraine’s unique and independent history and continue to evoke this country’s remarkable spirit. pic.twitter.com/E8hKXabVSJ — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024

Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присуждении высшего официального творческого отличия Украины — Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Литература

Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";

Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]"

Публицистика, журналистика

Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

Музыкальное искусство

Джамала — за альбом Qirim;

композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Театральное искусство

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Визуальные искусства

Андрей Ермоленко — серия работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".

Указом президента также установить, что размер премии в этом году — 429 тысяч гривен каждая.

В 2024 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 429 тыс. грн.

Напомним, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что в этом году Шевченковскую премию не будут вручать в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".