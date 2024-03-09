Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Послы Британии и Японии зачитали стихи Шевченко в 210-ю годовщину рождения поэта — видео

Шевченко
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

9 марта 2024 исполнилось 210 лет со дня рождения великого сына украинского народа – Тараса Григорьевича Шевченко. Память Кобзаря почтили в Киеве дипломаты.

В Киеве читали стихи Шевченко

Иностранные дипломаты вместе с украинцами 9 марта отметили годовщину дня рождения Тараса Шевченко.

Своими приветствиями они поделились в соцсетях.

Часть дипломатов на украинском языке декламировала стихи поэта.

В частности, Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис опубликовал видео, на котором он читает стихотворение Шевченко "Ревет и стонет Днепр широкий".

Сегодня отмечаем 210-летие Дня рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта и художника, чьи произведения вдохновляют по всему миру. Творчество писателя переводили и переводят даже на японский язык! Его поэзия прикоснулась к сердцам японцев, переплетая наши культуры, — отметили в Посольстве Японии в Украине.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинор прочитал отрывок произведения Тараса Шевченко в день рождения поэта.

Сегодня мы отмечаем 210-летие со дня рождения Тараса Шевченко, чьи стихи олицетворяют уникальную и независимую историю Украины и продолжают пробуждать ее невероятный дух, — отметила Госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присуждении высшего официального творческого отличия Украины — Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Литература

  • Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";

  • Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]"

Публицистика, журналистика

  • Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

Музыкальное искусство

  • Джамала — за альбом Qirim;

  • композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Театральное искусство

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Визуальные искусства

Андрей Ермоленко — серия работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".

Указом президента также установить, что размер премии в этом году — 429 тысяч гривен каждая.

В 2024 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 429 тыс. грн.

Напомним, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что в этом году Шевченковскую премию не будут вручать в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченковская премия-2018: определены обладатели престижной награды
Шевченковская премия-2018: определены обладатели престижной награды
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов
Премия
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Шевченковская премия 2024 года. Кто получил награду
Офис Президента Украины
Премия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?