Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов

Национальная премия имени Тараса Шевченко объявила список произведений, допущенных ко II туру 2024 года. Номинанты объявлены в семи категориях.

Кто вошел во II тур Шевченковской премии

Среди допущенных к следующему званию соревнований признаны широким в целом художники, в частности певица Джамала, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, творческая группа фильма "20 дней в Мариуполе", литературовед Тамара Гундорова, писатель Александр Михед, поэтесса Ярина Черногуз, театральный.

Произведения представлены в 7-ми номинациях. Полный список произведений допущенных ко II туру Шевченковских произведений выглядит так.

Литература

Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех»;

Василий Карасев (Трубай) «Паутина»;

Дмитрий Лазуткин "Закладка";

Юлия Мусаковская "Бог свободы";

Игорь Павлюк «Танец Мамая»;

Степан Процюк «Руки и слезы. Роман об Иване Франко»» «Луне, луне: роман о Григоре Тютюннике»;

Наталья Фурса "Вернигора";

Ярина Черногуз «[dasein: оборона присутствия]».

Литературоведение и искусство

Гундорова Тамара «Леся Украинка. Книги Сивиллы»;

Набитович Игорь «Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий»;

Тарнашинская Людмила «Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтичный аспекты»;

Яременко Василий «Борис Гринченко – национальной идеи факел».

Публицистика журналистика

Зайцев Александр «Националист в эпоху фашизма. Львовский период Дмитрия Донцова: 1922-1939 годы. Набросок интеллектуальной биографии»;

Коломиец Иван Анатольевич (Вано Крюгер) «Расчахнутый цветок»;

Малолетка Евгений Константинович, Чернов Мстислав Андреевич, Степаненко Василиса Ильинична Серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (расследование и фильм «20 дней в Мариуполе»);

Михед Александр «Позывной для Иова. Хроники вторжения»;

Романчук Олег «Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени».

Музыкальное искусство

Джамаладинова Сусана (Джамала) – альбом “Qirim”;

Кушпет Владимир, Захарец Сергей – Украинские народные казачьи думы;

Цепколенко Кармелла Семеновна;

Шимко Александр Артурович.

Визуальные искусства

Гром Елена – цикл фоторабот «Искусство жить в критической зоне»;

Ермоленко Андрей – серия художественных работ «Украинское сопротивление»;

Животков Александр – выставочный проект «Алтарь».

Киноискусство

Мула Владимир – документальный фильм «ЮКИ»;

Сухолиткий-Собчук Дмитрий – игровой фильм «Памфир»

Театральное искусство

Спектакль «Для домашнего очага» Национального академического драматического театра имени Леси Украинки;

Спектакли: «Зернохранилище» Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра; "Зеленые коридоры" Киевского академического драматического театра на Подоле; «Саша, вынеси мусор» Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько;

Опера "Екатерина" Одесского национального академического театра оперы и балета;

Спектакли «Конотопская ведьма»; "Калигула" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Что известно о Шевченковской премии

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко считается одной из самых весомых в Украине. Ее вручают каждый год, начиная с 1961-го, за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Традиционно лауреатов объявляют 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Предыдущий глава комитета Юрий Макаров сложил свои полномочия в марте 2023 года. Причиной этого решения стал скандал вокруг премии, связанный с несвоевременным объявлением ее результатов, а также желанием создать дополнительную номинацию.

Позже в мае Владимир Зеленский назначил нового главу Шевченковского комитета. Им стал актер и бывший министр культуры Евгений Нищук.