Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов
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Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов

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Национальная премия имени Тараса Шевченко объявила список произведений, допущенных ко II туру 2024 года. Номинанты объявлены в семи категориях.

Кто вошел во II тур Шевченковской премии

Среди допущенных к следующему званию соревнований признаны широким в целом художники, в частности певица Джамала, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, творческая группа фильма "20 дней в Мариуполе", литературовед Тамара Гундорова, писатель Александр Михед, поэтесса Ярина Черногуз, театральный.

Произведения представлены в 7-ми номинациях. Полный список произведений допущенных ко II туру Шевченковских произведений выглядит так.

Литература

  • Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех»;

  • Василий Карасев (Трубай) «Паутина»;

  • Дмитрий Лазуткин "Закладка";

  • Юлия Мусаковская "Бог свободы";

  • Игорь Павлюк «Танец Мамая»;

  • Степан Процюк «Руки и слезы. Роман об Иване Франко»» «Луне, луне: роман о Григоре Тютюннике»;

  • Наталья Фурса "Вернигора";

  • Ярина Черногуз «[dasein: оборона присутствия]».

Литературоведение и искусство

  • Гундорова Тамара «Леся Украинка. Книги Сивиллы»;

  • Набитович Игорь «Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий»;

  • Тарнашинская Людмила «Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтичный аспекты»;

  • Яременко Василий «Борис Гринченко – национальной идеи факел».

Публицистика журналистика

  • Зайцев Александр «Националист в эпоху фашизма. Львовский период Дмитрия Донцова: 1922-1939 годы. Набросок интеллектуальной биографии»;

  • Коломиец Иван Анатольевич (Вано Крюгер) «Расчахнутый цветок»;

  • Малолетка Евгений Константинович, Чернов Мстислав Андреевич, Степаненко Василиса Ильинична Серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (расследование и фильм «20 дней в Мариуполе»);

  • Михед Александр «Позывной для Иова. Хроники вторжения»;

  • Романчук Олег «Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени».

Музыкальное искусство

  • Джамаладинова Сусана (Джамала) – альбом “Qirim”;

  • Кушпет Владимир, Захарец Сергей – Украинские народные казачьи думы;

  • Цепколенко Кармелла Семеновна;

  • Шимко Александр Артурович.

Визуальные искусства

  • Гром Елена – цикл фоторабот «Искусство жить в критической зоне»;

  • Ермоленко Андрей – серия художественных работ «Украинское сопротивление»;

  • Животков Александр – выставочный проект «Алтарь».

Киноискусство

  • Мула Владимир – документальный фильм «ЮКИ»;

  • Сухолиткий-Собчук Дмитрий – игровой фильм «Памфир»

Театральное искусство

  • Спектакль «Для домашнего очага» Национального академического драматического театра имени Леси Украинки;

  • Спектакли: «Зернохранилище» Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра; "Зеленые коридоры" Киевского академического драматического театра на Подоле; «Саша, вынеси мусор» Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько;

  • Опера "Екатерина" Одесского национального академического театра оперы и балета;

  • Спектакли «Конотопская ведьма»; "Калигула" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Что известно о Шевченковской премии

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко считается одной из самых весомых в Украине. Ее вручают каждый год, начиная с 1961-го, за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Традиционно лауреатов объявляют 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Предыдущий глава комитета Юрий Макаров сложил свои полномочия в марте 2023 года. Причиной этого решения стал скандал вокруг премии, связанный с несвоевременным объявлением ее результатов, а также желанием создать дополнительную номинацию.

Позже в мае Владимир Зеленский назначил нового главу Шевченковского комитета. Им стал актер и бывший министр культуры Евгений Нищук.

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