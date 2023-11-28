Шевченковская премия 2024. Известный шортлист номинантов

Национальная премия имени Тараса Шевченко объявила список произведений, допущенных ко II туру 2024 года. Номинанты объявлены в семи категориях.
Кто вошел во II тур Шевченковской премии
Среди допущенных к следующему званию соревнований признаны широким в целом художники, в частности певица Джамала, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук, творческая группа фильма "20 дней в Мариуполе", литературовед Тамара Гундорова, писатель Александр Михед, поэтесса Ярина Черногуз, театральный.
Произведения представлены в 7-ми номинациях. Полный список произведений допущенных ко II туру Шевченковских произведений выглядит так.
Литература
Екатерина Бабкина «Мой дед танцевал лучше всех»;
Василий Карасев (Трубай) «Паутина»;
Дмитрий Лазуткин "Закладка";
Юлия Мусаковская "Бог свободы";
Игорь Павлюк «Танец Мамая»;
Степан Процюк «Руки и слезы. Роман об Иване Франко»» «Луне, луне: роман о Григоре Тютюннике»;
Наталья Фурса "Вернигора";
Ярина Черногуз «[dasein: оборона присутствия]».
Литературоведение и искусство
Гундорова Тамара «Леся Украинка. Книги Сивиллы»;
Набитович Игорь «Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий»;
Тарнашинская Людмила «Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтичный аспекты»;
Яременко Василий «Борис Гринченко – национальной идеи факел».
Публицистика журналистика
Зайцев Александр «Националист в эпоху фашизма. Львовский период Дмитрия Донцова: 1922-1939 годы. Набросок интеллектуальной биографии»;
Коломиец Иван Анатольевич (Вано Крюгер) «Расчахнутый цветок»;
Малолетка Евгений Константинович, Чернов Мстислав Андреевич, Степаненко Василиса Ильинична Серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (расследование и фильм «20 дней в Мариуполе»);
Михед Александр «Позывной для Иова. Хроники вторжения»;
Романчук Олег «Не бойся. Не изменяй. Не молчи. Публицистики военного времени».
Музыкальное искусство
Джамаладинова Сусана (Джамала) – альбом “Qirim”;
Кушпет Владимир, Захарец Сергей – Украинские народные казачьи думы;
Цепколенко Кармелла Семеновна;
Шимко Александр Артурович.
Визуальные искусства
Гром Елена – цикл фоторабот «Искусство жить в критической зоне»;
Ермоленко Андрей – серия художественных работ «Украинское сопротивление»;
Животков Александр – выставочный проект «Алтарь».
Киноискусство
Мула Владимир – документальный фильм «ЮКИ»;
Сухолиткий-Собчук Дмитрий – игровой фильм «Памфир»
Театральное искусство
Спектакль «Для домашнего очага» Национального академического драматического театра имени Леси Украинки;
Спектакли: «Зернохранилище» Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра; "Зеленые коридоры" Киевского академического драматического театра на Подоле; «Саша, вынеси мусор» Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько;
Опера "Екатерина" Одесского национального академического театра оперы и балета;
Спектакли «Конотопская ведьма»; "Калигула" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Что известно о Шевченковской премии
Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко считается одной из самых весомых в Украине. Ее вручают каждый год, начиная с 1961-го, за весомый вклад в развитие культуры и искусства.
Традиционно лауреатов объявляют 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.
Предыдущий глава комитета Юрий Макаров сложил свои полномочия в марте 2023 года. Причиной этого решения стал скандал вокруг премии, связанный с несвоевременным объявлением ее результатов, а также желанием создать дополнительную номинацию.
Позже в мае Владимир Зеленский назначил нового главу Шевченковского комитета. Им стал актер и бывший министр культуры Евгений Нищук.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-