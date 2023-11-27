Букеровская премия объявила победителя нынешнего года

Одна из главных литературных наград мира Букеровская премия – объявила нынешнего победителя. Лауреатом стал 46-летний ирландский писатель Пол Линч.

Что известно о победителе Букеровской премии 2023 года

Линч, избранный среди шести претендентов на Букеровскую премию 2023, отмечен за роман "Песнь пророка" (Prophet Song).

🏆 Announcing the winner of the #BookerPrize2023: Prophet Song by Paul Lynch! (@paullynchwriter) Huge congratulations on winning this landmark prize.



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Это пятая книга ирландского писателя. Действие в романе Линча происходит в альтернативном Дублине, руководимом тоталитарным правительством.

По сюжету, тайная полиция забирает мужчину микробиолога Айлиш Стак, чиновника Союза учителей Ирландии. Он бесследно исчезает, как сотни ирландцев.

Сам автор был убежден, что роман "Песнь пророка" завершит его карьеру. Линч рассказывал, что написал его под влиянием события в Сирии, проблем беженцев и действий Запада.

Пол Линч (фото – thebookerprizes.com)

Глава жюри Букеровской премии 2023 года Эси Эдуган отметила, что нынешняя книга-лауреат отражает социальные и политические тревоги настоящего.

Кроме Линча, на премию в этом году претендовало еще пять авторов и их книг: Study for Obedience ("Изучение послушания") Сары Бернштейн, If I Survive You ("Если я переживу тебя") Джонатана Эскоффери, This Other Eden ("Этот другой рай") Пола Гардинга, Western Lane ("Западный переулок") Четни Мару и The Bee Sting ("Укус пчелы") Пола Мюррея.

Что известно о Букеровской премии

Букеровская премия (The Man Booker Prize) – одна из самых престижных литературных премий. Впервые ее вручили в 1969 году и первоначально присуждали автору, проживающему в одной из стран Великобритании за роман, написанный на английском. Тогда премию получил Перси Говард Ньюби за произведение "За это придется ответить".

Начиная с 2014 года, на нее могут претендовать произведения писателей любой национальности, написанные на английском языке и опубликованные в Британии.

В разные годы ее победителями становились такие известные писатели как Айрис Мердок, Салман Рушди, Джон Кутзее, Кингсли Эмис, Иен Макьюэн и т.д. Пять лауреатов Букеровской премии – Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видьядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее и Ишигуро Кадзуо – получали Нобелевскую премию по литературе.

В 2022 году лауреатом стал шри-ланкийский писатель Шехан Карунатилака с книгой "Семь месяцев Маали Алмейды".