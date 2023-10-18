Французский писатель Марк Леви написал книгу о похищении Россией украинских детей

Французский автор Марк Леви написал книгу "Симфония монстров" о похищении Россией украинских детей. Книга уже вышла в свет.
Марк Леви написал роман о похищении украинских детей
61-летний автор, недавно побывавший в Киеве, рассказывает в романе о похищении российскими властями 9-летнего украинского мальчика Валентина из села Рыково на юге Украины.
"Симфония монстров" осуждает похищение тысяч детей, в частности, в «лагеря перевоспитания», чтобы они забыли свои корни.
Писатель говорит, что к написанию романа его подвигла моральная обязанность рассказать о похищении: «Мы не можем сказать, как это было во время Второй мировой войны: «Мы не знали»».
Главный герой книги – немой. По словам Леви, он является "символом своей страны, невероятной скромности в яростной воле украинцев к сопротивлению".
Фильм "Истерзанное детство" о похищенных Россией детей
Документальный проект «Истерзанное детство» рассказывает о похищенных в Россию украинских детях.
Напомним, что находящаяся в международном розыске российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что с начала полномасштабной войны РФ похитила из Украины более 700 тысяч детей.
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