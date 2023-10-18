Французский писатель Марк Леви написал книгу о похищении Россией украинских детей

Французский автор Марк Леви написал книгу "Симфония монстров" о похищении Россией украинских детей. Книга уже вышла в свет.

Марк Леви написал роман о похищении украинских детей

61-летний автор, недавно побывавший в Киеве, рассказывает в романе о похищении российскими властями 9-летнего украинского мальчика Валентина из села Рыково на юге Украины.

"Симфония монстров" осуждает похищение тысяч детей, в частности, в «лагеря перевоспитания», чтобы они забыли свои корни.

Программа, разработанная российским уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, является частью полного геноцидного проекта. И осуществляется это ужасающим образом, – говорит Леви. Поделиться

Писатель говорит, что к написанию романа его подвигла моральная обязанность рассказать о похищении: «Мы не можем сказать, как это было во время Второй мировой войны: «Мы не знали»».

Главный герой книги – немой. По словам Леви, он является "символом своей страны, невероятной скромности в яростной воле украинцев к сопротивлению".

Когда я был в Киеве, у нас было три воздушных тревоги. Сирены выли, но никто не торопился. Там, как только здание падает, люди его отстраивают. Валентин все слышит и все видит, но не может выразиться. Поделиться

Фильм "Истерзанное детство" о похищенных Россией детей

Документальный проект «Истерзанное детство» рассказывает о похищенных в Россию украинских детях.

Напомним, что находящаяся в международном розыске российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляла, что с начала полномасштабной войны РФ похитила из Украины более 700 тысяч детей.