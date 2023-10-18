Французький письменник Марк Леві написав книгу про викрадення Росією українських дітей

Французький автор Марк Леві написав книгу "Симфонія монстрів" про викрадення Росією українських дітей. Книжка вже вийшла друком.
Марк Леві написав роман про викрадення українських дітей
61-річний автор, який нещодавно побував у Києві, розповідає у романі про викрадення російською владою 9-річного українського хлопчика Валентина із села Рикове на півдні України.
"Симфонія монстрів" засуджує викрадення тисяч дітей, зокрема до «таборів перевиховання», аби вони забули своє коріння.
Письменник каже, що до написання роману його спонукав моральний обов’язок розповісти про викрадення: “Ми не можемо сказати, як це було під час Другої світової війни: «Ми не знали»”.
Головний герой книги - німий. За словами Леві, він є “символом своєї країни, неймовірної скромності в лютій волі українців до опору”.
Фільм “Понівечене дитинство” про викрадених Росією дітей
Документальний проєкт «Понівечене дитинство» розповідає про викрадених до Росії українських дітей.
Нагадаємо, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка перебуває у міжнародному розшуку, заявляла, що від початку повномасштабної війни РФ викрала з України понад 700 тисяч дітей.
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