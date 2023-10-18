Французький письменник Марк Леві написав книгу про викрадення Росією українських дітей
Категорія
Культура
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Французький письменник Марк Леві написав книгу про викрадення Росією українських дітей

Марк Леві
Джерело:  Le Parisien

Французький автор Марк Леві написав книгу "Симфонія монстрів" про викрадення Росією українських дітей. Книжка вже вийшла друком.

Марк Леві написав роман про викрадення українських дітей

61-річний автор, який нещодавно побував у Києві, розповідає у романі про викрадення російською владою 9-річного українського хлопчика Валентина із села Рикове на півдні України.

"Симфонія монстрів" засуджує викрадення тисяч дітей, зокрема до «таборів перевиховання», аби вони забули своє коріння.

Програма, розроблена російським уповноваженим з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, є частиною повного геноцидного проєкту. І здійснюється це у жахливий спосіб, - каже Леві.

Письменник каже, що до написання роману його спонукав моральний обов’язок розповісти про викрадення: “Ми не можемо сказати, як це було під час Другої світової війни: «Ми не знали»”.

Головний герой книги - німий. За словами Леві, він є “символом своєї країни, неймовірної скромності в лютій волі українців до опору”.

Коли я був у Києві, у нас було три повітряні тривоги. Сирени вили, але ніхто не поспішав. Там, як тільки будівля падає, люди її відбудовують. Валентин все чує і все бачить, але не може висловитися.

Фільм “Понівечене дитинство” про викрадених Росією дітей

Документальний проєкт «Понівечене дитинство» розповідає про викрадених до Росії українських дітей.

Нагадаємо, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка перебуває у міжнародному розшуку, заявляла, що від початку повномасштабної війни РФ викрала з України понад 700 тисяч дітей.

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