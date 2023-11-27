Букерівська премія оголосила цьогорічного переможця

Що відомо про переможця Букерівської премії 2023

Лінч, якого обрали серед шести претендентів на Букерівську премію 2023, відзначений за роман "Пісня пророка" (Prophet Song).

🏆 Announcing the winner of the #BookerPrize2023: Prophet Song by Paul Lynch! (@paullynchwriter) Huge congratulations on winning this landmark prize.



Grab a copy from your local independent bookshop in person, or support them here with free delivery: https://t.co/py8PTi2GmY pic.twitter.com/lvmvKDJI7V — Bookshop.org (@bookshop_org_UK) November 26, 2023

Це пʼята книга ірландського письменника. Дія в романі Лінча відбувається в альтернативному Дубліні, що керується тоталітарним урядом.

За сюжетом, таємна поліція забирає чоловіка мікробіолога Айліш Стак, високопосадовця Спілки вчителів Ірландії. Він безслідно зникає, як сотні ірландців.

Сам автор був переконаний, що роман "Пісня пророка" завершить його кар'єру. Лінч розповідав, що написав його під впливом події у Сирій, проблем біженців та дій Заходу.

Пол Лінч (фото – thebookerprizes.com)

Голова журі Букерівської премії 2023 Есі Едуґян зазначила, що цьогорічна книга-лауреат відображає соціальні та політичні тривоги сьогодення.

Крім Лінча, на премію цьогоріч претендувало ще п'ять авторів та їхніх книг: Study for Obedience ("Вивчення послуху") Сари Бернштейн, If I Survive You ("Якщо я переживу тебе") Джонатана Ескоффері, This Other Eden ("Цей інший рай") Пола Гардінга, Western Lane ("Західний провулок") Четни Мару та The Bee Sting ("Укус бджоли") Пола Мюррея.

Що відомо про Букерівську премію

Букерівська премія (The Man Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році і спочатку присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Тоді премію отримав Персі Говард Ньюбі за твір "За це доведеться відповісти".

Починаючи з 2014 року на неї можуть претендувати твори письменників будь-якої національності, написані англійською мовою та опубліковані у Британії.

У різні роки її переможцями ставали такі відомі письменники як Айріс Мердок, Салман Рушді, Джон Кутзее, Кінгслі Еміс, Ієн Мак'юен тощо. П'ять лауреатів Букерівської премії – Вільям Ґолдінґ, Надін Гордімер, Від'ядхар Сураджпрасад Найпол, Джон Кутзее і Ішіґуро Кадзуо – згодом отримували Нобелівську премію з літератури.

У 2022 році лауреатом став шрі-ланкійський письменник Шехан Карунатілака з книжкою "Сім місяців Маалі Алмейди".