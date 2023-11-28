Шевченківська премія 2024. Відомий шортлист номінантів
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Шевченківська премія 2024. Відомий шортлист номінантів

Премія

Національна премія імені Тараса Шевченка оголосила список творів допущених до II туру 2024 року. Номінантів оголошено у семи категоріях.

Хто увійшов до II туру Шевченківської премії

Серед допущених до наступної ланки змагань є визнані широким загалом митці, зокрема співачка Джамала, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, творча група фільму "20 днів у Маріуполі", літературознавиця Тамара Гундорова, письменник Олександр Михед, поетка Ярина Чорногуз, театральний режисер Максим Голенко тощо.  

Твори представлені в 7-ми номінаціях. Повний список творів допущених до ІІ туру Шевченківської творів виглядає так.  

Література

  • Катерина Бабкіна «Мій дід танцював краще за всіх»;

  • Василь Карасьов (Трубай) «Павутина»;

  • Дмитро Лазуткін «Закладка»;

  • Юлія Мусаковська «Бог свободи»;

  • Ігор Павлюк «Танець Мамая»;

  • Степан Процюк «Руки і сльози. Роман про Івана Франка”» «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника»;

  • Наталія Фурса «Вернигора»;

  • Ярина Чорногуз «[dasein: оборона присутності]».

Літературознавство і мистецтво

  • Гундорова Тамара «Леся Українка. Книги Сивілли»;

  • Набитович Ігор «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;

  • Тарнашинська Людмила «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти»;

  • Яременко Василь «Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип».

Публіцистика журналістика                                                                                                              

  • Зайцев Олександр «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922-1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії»;

  • Коломієць Іван Анатолійович (Вано Крюґер) «Розчахнута квітка»;

  • Малолєтка Євген Костянтинович, Чернов Мстислав Андрійович, Степаненко Василиса Іллівна Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя  (розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

  • Михед Олександр «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення»;

  • Романчук Олег «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу».

Музичне мистецтво 

  • Джамаладінова Сусана (Джамала) – альбом “Qirim”;

  • Кушпет Володимир, Захарець Сергій – Українські народні козацькі думи;

  • Цепколенко Кармелла Семенівна;

  • Шимко Олександр Артурович.

Візуальні мистецтва                                                                              

  • Гром Олена – цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»;

  • Єрмоленко Андрій – серія художніх робіт «Український опір»;

  • Животков Олександр – виставковий проєкт «Вівтар».

 Кіномистецтво

  • Мула Володимир – документальний фільм «ЮКІ»;

  • Сухолиткий-Собчук Дмитро – ігровий фільм «Памфір»

Театральне мистецтво 

  • Вистава «Для домашнього огнища» Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки;

  • Вистави: «Зерносховище» Рівненського академічного українського музично-драматичного театру; «Зелені коридори» Київського академічного драматичного театру на Подолі; «Саша, винеси сміття» Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька;

  • Опера «Катерина» Одеського національного академічного театру опери та балету;

  • Вистави «Конотопська відьма»; «Калігула» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Що відомо про Шевченківську премію

Національну премію України імені Тараса Шевченка вважають однією з найвагоміших в Україні. Її вручають щороку, починаючи з 1961-го, за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Традиційно лауреатів оголошують 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Попередній голова комітету Юрій Макаров склав свої повноваження у березні 2023 року. Причиною цього рішення став цьогорічний скандал довкола премії, пов'язаний з несвоєчасним оголошенням її результатів, а також бажанням створити додаткову номінацію.

Пізніше у травні Володимир Зеленський призначив нового голову Шевченківського комітету. Ним став актор та колишній міністр культури Євген Нищук.

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