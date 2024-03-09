Посли Британії та Японії зачитали вірші Шевченка у 210-ту річницю народження поета — відео

9 березня 2024 року виповнилося 210 років з дня народження великого сина українського народу - Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ять Кобзаря вшанували у Києві дипломати.
У Києві читали вірші Шевченка
Іноземні дипломати разом із українцями 9 березня відзначили річницю дня народження Тараса Шевченка.
Своїми привітаннями вони поділилися у соцмережах.
Частина дипломатів українською декламувала вірші поета.
Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс опіблікував відео, на якому він читає вірш Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".
Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого українського поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу. Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на японську мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури, — відзначили у Посольстві Японії в Україні.
Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі прочитав уривок твору Тараса Шевченка у день народження поета.
Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Президент України Володимир Зеленський видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України — Національної премії імені Тараса Шевченка.
Література
Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";
Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"
Публіцистика, журналістика
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").
Музичне мистецтво
Джамала — за альбом Qirim;
композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.
Театральне мистецтво
Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Візуальні мистецтва
Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance // Український опір".
Указом президента також встановити, що розмір премії цього року — 429 тисяч гривень кожна.
У 2024 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 429 тис грн.
Нагадаємо, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що цьогоріч Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-