Посли Британії та Японії зачитали вірші Шевченка у 210-ту річницю народження поета — відео

9 березня 2024 року виповнилося 210 років з дня народження великого сина українського народу - Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ять Кобзаря вшанували у Києві дипломати.

У Києві читали вірші Шевченка

Іноземні дипломати разом із українцями 9 березня відзначили річницю дня народження Тараса Шевченка.

Своїми привітаннями вони поділилися у соцмережах.

Частина дипломатів українською декламувала вірші поета.

Зокрема, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс опіблікував відео, на якому він читає вірш Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий".

Happy Birthday, Taras Shevchenko



З днем народження, Тарасе Шевченку! pic.twitter.com/YaQImawFqQ — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) March 9, 2024

Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого українського поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу. Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на японську мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури, — відзначили у Посольстві Японії в Україні.

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі прочитав уривок твору Тараса Шевченка у день народження поета.

Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю Дня народження Тараса Шевченка, великого 🇺🇦 поета та художника, чиї твори надихають по всьому світу.

Творчість письменника перекладали й перекладають навіть на 🇯🇵 мову! Його поезія доторкнулася сердець японців, переплітаючи наші культури. pic.twitter.com/MhhS7Rv5JT — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) March 9, 2024

Сьогодні ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, чиї вірші уособлюють унікальну та незалежну історію України та продовжують пробуджувати її неймовірний дух, — відзначила Пані Посол США в Україні Бріджит Брінк. Поширити

Today we celebrate the 210th birthday of Taras Shevchenko, whose poems embody Ukraine’s unique and independent history and continue to evoke this country’s remarkable spirit. pic.twitter.com/E8hKXabVSJ — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024

Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Президент України Володимир Зеленський видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України — Національної премії імені Тараса Шевченка.

Література

Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";

Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"

Публіцистика, журналістика

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Музичне мистецтво

Джамала — за альбом Qirim;

композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

Театральне мистецтво

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Візуальні мистецтва

Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

Указом президента також встановити, що розмір премії цього року — 429 тисяч гривень кожна.

У 2024 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 429 тис грн.

Нагадаємо, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що цьогоріч Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".