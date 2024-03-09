Шевченківська премія 2024. Хто отримав нагороду

Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Президент України Володимир Зеленський видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України — Національної премії імені Тараса Шевченка.

Література

Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";

Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"

Публіцистика, журналістика

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Музичне мистецтво

Джамала — за альбом Qirim;

композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

Театральне мистецтво

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Візуальні мистецтва

Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

Указом президента також встановити, що розмір премії цього року — 429 тисяч гривень кожна.

У 2024 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 429 тисяч гривень.

Нагадаємо, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що цьогоріч Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".

Що відомо про Шевченківську премію 2024

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Одна людина може отримати нагороду раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.