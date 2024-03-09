Шевченківська премія 2024. Хто отримав нагороду

Президент України указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.
Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Президент України Володимир Зеленський видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України — Національної премії імені Тараса Шевченка.
Література
Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";
Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"
Публіцистика, журналістика
Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").
Музичне мистецтво
Джамала — за альбом Qirim;
композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.
Театральне мистецтво
Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Візуальні мистецтва
Андрій Єрмоленко — серія робіт "Ukrainian resistance // Український опір".
Указом президента також встановити, що розмір премії цього року — 429 тисяч гривень кожна.
У 2024 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 429 тисяч гривень.
Нагадаємо, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що цьогоріч Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".
Що відомо про Шевченківську премію 2024
Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.
Одна людина може отримати нагороду раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
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