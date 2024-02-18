Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA
Категорія
Культура
Дата публікації

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA

Чернов
Джерело:  BAFTA

Фільм українського режисера Мстислава Чернова про початок російської окупації Маріуполя здобув престижну кінематографічну премію BAFTA-2024.

Український фільм отримав премію BAFTA

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA.

Про це йдеться на сайті премії.

На сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василиса Степаненко, яка разом із Черновим та фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Крім того, на сцені були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.

Фільм також був номінований як "Найкращий фільм іноземною мовою". Однак у цій категорії перемогла стрічка "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера — в український прокат вона виходить із 22 лютого. Цей же фільм отримав нагороди у номінаціях "Найкращий звук" та "Найкращий британський фільм".

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог "Оскара".

Проте "20 днів у Маріуполі" номінований і на премію "Оскар" як "Найкращий документальний фільм". Церемонія нагородження відбудеться уночі 11 березня.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тис грн тільки за перший вікенд прокату.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Фільм "20 днів у Маріуполі" став номінантом американської премії DGA
DGA
Маріуполь
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" номінована на премію Оскар
20 днів у Маріуполі
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов нагороджений премією DGA
DGA
Чернов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?