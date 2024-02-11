Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов нагороджений премією DGA
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Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов нагороджений премією DGA

DGA
Чернов

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA) за видатні режисерські досягнення в документальному кіно.

Український режисер Чернов отримав престижну кінонагороду

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" здобув премію DGA .

Про це йдеться на офіційному сайті DGA Awards.

Церемонія DGA Awards відбулась у ніч на 11 лютого у Лос-Анджелесі.

Разом з Мстиславом Черновим за цю премію змагались режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо зі стрічкою "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін зі стрічкою "За межами утопії", Девіс Ґуґґенгейм із фільмом "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" та Д. Сміт із фільмом "Місто Кокомо".

У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріл його рідного міста Харків 9 лютого.

Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів ув укриття, щоб впоратися зі страхом, вони дивляться фільми. Кіно допомагає всім нам впоратися з цим інколи нестерпним світом, несправедливим світом, і дає нам надію зупинити все погане і йти назустріч кращому майбутньому.

М.Чернов

М.Чернов

Режисер

Премія Гільдії режисерів США – одна із профільних кінопремій, що визначає потенційних лідерів відомої кінопремії "Оскар", церемонія нагородження якою відбудеться 11 березня в Лос-Анджелесі.

"20 днів у Маріуполі" номіновано на Оскар-2024

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"

Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар". Знову це документалка про війну.

Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис людей.

Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" став номінантом американської премії DGA
DGA
Маріуполь
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Культура
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Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" номінована на премію Оскар
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