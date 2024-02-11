Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов нагороджений премією DGA

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA) за видатні режисерські досягнення в документальному кіно.
Український режисер Чернов отримав престижну кінонагороду
Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" здобув премію DGA .
Про це йдеться на офіційному сайті DGA Awards.
Церемонія DGA Awards відбулась у ніч на 11 лютого у Лос-Анджелесі.
Разом з Мстиславом Черновим за цю премію змагались режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо зі стрічкою "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін зі стрічкою "За межами утопії", Девіс Ґуґґенгейм із фільмом "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" та Д. Сміт із фільмом "Місто Кокомо".
У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріл його рідного міста Харків 9 лютого.
Премія Гільдії режисерів США – одна із профільних кінопремій, що визначає потенційних лідерів відомої кінопремії "Оскар", церемонія нагородження якою відбудеться 11 березня в Лос-Анджелесі.
"20 днів у Маріуполі" номіновано на Оскар-2024
Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"
Найпрестижніша премія в кінематографі США оголосила остаточні списки номінантів. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" потрапила до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар". Знову це документалка про війну.
Документальний фільм очевидця Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" розповідає про жорстоку облогу українського портового міста російською злочинною армією з лютого по травень 2022 року, в результаті якої загинуло понад 20 тис людей.
Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
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