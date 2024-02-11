Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Чернов награжден премией DGA

Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA) за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино.
Украинский режиссер Чернов получил престижную кинонаграду
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" получил премию DGA .
Об этом говорится на официальном сайте DGA Awards.
Церемония DGA Awards прошла в ночь на 11 февраля в Лос-Анджелесе.
Вместе с Мстиславом Черновым за эту премию соревновались режиссеры Кристофер Шарп и Мозес Бвайо с лентой "Боби Уайн: народный президент", Мадлен Гэвин с лентой "За пределами утопии", Дэвис Гуггенгейм с фильмом "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" Смит с фильмом "Город Кокомо".
В своей речи после награждения Чернов упомянул о ежедневных атаках России по Украине и, в частности, об обстреле его родного города Харьков 9 февраля.
Премия Гильдии режиссеров США – одна из профильных кинопремий, определяющая потенциальных лидеров известной кинопремии "Оскар", церемония награждения которой состоится 11 марта в Лос-Анджелесе.
"20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар-2024
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова номинирован на "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм"
Самая престижная премия в кинематографе США объявила окончательные списки номинантов. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар". Снова это документалка о войне.
Документальный фильм очевидца Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" рассказывает о жестокой осаде украинского портового города российской преступной армией с февраля по май 2022 года, в результате которой погибли более 20 тыс человек.
Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.
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