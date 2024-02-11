Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Чернов награжден премией DGA
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Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Чернов награжден премией DGA

DGA
Чернов
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Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров США (DGA) за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино.

Украинский режиссер Чернов получил престижную кинонаграду

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" получил премию DGA .

Об этом говорится на официальном сайте DGA Awards.

Церемония DGA Awards прошла в ночь на 11 февраля в Лос-Анджелесе.

Вместе с Мстиславом Черновым за эту премию соревновались режиссеры Кристофер Шарп и Мозес Бвайо с лентой "Боби Уайн: народный президент", Мадлен Гэвин с лентой "За пределами утопии", Дэвис Гуггенгейм с фильмом "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" Смит с фильмом "Город Кокомо".

В своей речи после награждения Чернов упомянул о ежедневных атаках России по Украине и, в частности, об обстреле его родного города Харьков 9 февраля.

Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Поэтому это грустный день. Я полностью осознаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди пытаются убежать от обстрелов в укрытие, чтобы справиться со страхом, они смотрят фильмы. Кино помогает всем нам справиться с этим иногда невыносимым миром, несправедливым миром, и дает нам надежду остановить все плохое и идти навстречу лучшему будущему.

М.Чернов

М.Чернов

Режиссер

Премия Гильдии режиссеров США – одна из профильных кинопремий, определяющая потенциальных лидеров известной кинопремии "Оскар", церемония награждения которой состоится 11 марта в Лос-Анджелесе.

"20 дней в Мариуполе" номинирован на Оскар-2024

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова номинирован на "Оскар-2024" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм"

Самая престижная премия в кинематографе США объявила окончательные списки номинантов. Украинская лента "20 дней в Мариуполе" попала в номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм". Это второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар". Снова это документалка о войне.

Документальный фильм очевидца Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" рассказывает о жестокой осаде украинского портового города российской преступной армией с февраля по май 2022 года, в результате которой погибли более 20 тыс человек.

Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировки роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города.

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Категория
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Украинская лента "20 дней в Мариуполе" номинирована на премию Оскар
20 дней в Мариуполе

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