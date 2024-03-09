Шевченковская премия 2024 года. Кто получил награду

Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присуждении высшего официального творческого отличия Украины — Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Литература

Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";

Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]"

Публицистика, журналистика

Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

Музыкальное искусство

Джамала — за альбом Qirim;

композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Театральное искусство

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Визуальные искусства

Андрей Ермоленко — серия работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".

Указом президента также установить, что размер премии в этом году — 429 тысяч гривен каждая.

В 2024 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 429 тысяч гривен.

Напомним, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что в этом году Шевченковскую премию не будут вручать в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".

Что известно о Шевченковской премии 2024 года

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия — государственная награда Украины, основанная в 1961 году. Вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Один человек может получить награду раз в жизни. Присуждает награду президент Украины на основании решения комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.