Шевченковская премия 2024 года. Кто получил награду
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Шевченковская премия 2024 года. Кто получил награду

Офис Президента Украины
Премия
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Президент Украины указом утвердил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2024 году.

Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о присуждении высшего официального творческого отличия Украины — Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Литература

  • Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка";

  • Ярина Черногуз за книгу поэзии "[dasein: оборона присутствия]"

Публицистика, журналистика

  • Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 дней в Мариуполе").

Музыкальное искусство

  • Джамала — за альбом Qirim;

  • композитор Кармелла Цепколенко — за кантаты "Читая историю" по поэзии Оксаны Забужко, "Откуда ты, черная валка, птичья сыграет?" по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса, Симфонию №5.

Театральное искусство

Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Визуальные искусства

Андрей Ермоленко — серия работ "Ukrainian resistance // Украинское сопротивление".

Указом президента также установить, что размер премии в этом году — 429 тысяч гривен каждая.

В 2024 году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 429 тысяч гривен.

Напомним, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2024 еще 6 февраля. Тогда же стало известно, что в этом году Шевченковскую премию не будут вручать в категориях "Кино" и "Литературо- и искусствоведение".

Что известно о Шевченковской премии 2024 года

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия — государственная награда Украины, основанная в 1961 году. Вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Один человек может получить награду раз в жизни. Присуждает награду президент Украины на основании решения комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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