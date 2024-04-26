Відчула в собі реальну віру в перемогу — морська піхотинка Ярина Чорногуз
Категорія
Україна
Дата публікації

Відчула в собі реальну віру в перемогу — морська піхотинка Ярина Чорногуз

Чорногуз
Джерело:  online.ua

Морська піхотинка, волонтерка, поетеса та лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз написала допис у соцмережі про “парадоксальну зміну настрою на оптимістичну” і “відчуття перемоги”.

Відчула в собі реальну віру в перемогу — Чорногуз

Відома українська поетеса та військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз поділилася своїми передчуттями щодо майбутнього України.

Про це Ярина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Це так реально приємно — відчувати, як відкривається друге дихання на довгій дистанції служби.

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз

Поетеса та військовослужбовиця ЗСУ

Ярина зазначила, що саме зараз у неї “міняються настрої з більш песимістичних на оптимістичні”.

Здається, у всіх після теперішніх деяких непорозумінь з мобілізацією відкриється друге дихання і новий рівень витривалості.

Можу сказати, що лише тепер відчула в собі реальну віру в перемогу. На 10 рік війни, на пʼятий рік участі своєї у війні. До того — боролась, бо треба, бо це єдине правильне і гідне, бо так треба, щоб вижила держава. А тепер — я її бачу та відчуваю.

“Дякую за Україну!”: реакція соцмереж на пост Ярини

Оптимістичні слова Ярини відгукнулися у серцях підписників її сторінки. І українці дякують Чорногуз за “віру у перемогу, яку вона, як воїн, передає далі”.

facebook.com/yaryna.chornohuz

“Я відчуваю перелом: і що Крим повернемо”, “Шото в повітрі попри все пахне перемогою”, “Ми переможемо: це обумовлено логікою процесів”, “Дай-то Боже, Ярино! Нам всім потрібно це друге дихання!” — Ярина своїм постом додала і цивільним, і військовим громадянам України впевненості у нашій Перемозі.

facebook.com/yaryna.chornohuz
facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Чорногуз стала лавреаткою Шевченківської премії-2024

У номінації "Література" лавреаткою Шевченківської премії 2024 року стала поетеса і військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз за книгу поезій "[dasein: оборона присутності]", написану на фронті про істини війни.

Мені честь отримати цю нагороду імені поета, який створив таку потужну енергію, таку творчість, яка береже нашу державність вже друге століття, допомагає їй відновлюватися з попелу, і всі ми, як військові, згадували його тексти, у дуже важкі часи.

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз

Поетеса і військовослужбовиця ЗСУ

Книга поезій Ярини Чорногуз "[dasein: оборона присутності]"

Вибір без вибору. Пітьма і лють. Наша згода загинути. Наш вибір вбивати. Бій і порожнеча. Щоденні втрати. Втрати, які вже не рахують та не відчувають. Кордони землі, що впізнаєш навпомацки. Поезії Ярини Чорногуз — це своєрідні листи з фронту, листи з передової, де ти не знайдеш опису бойових дій чи переліку звільнених територій. Це листи про біль від утрати загиблих побратимів та посестер, листи про буття на війні тут і зараз, про усвідомлення та прийняття власного вибору піти воювати, листи про те, як виглядатиме світ після всього цього болю, що розриває зсередини. Листи про те, як виглядає оборона твоєї присутності в цьому світі», — йдеться в анотації до книги поетеси.

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз — єдина онука сатирика, гумориста Олега Чорногуза, який жив та творив у селі Іванів, що на Вінниччині.

Письменниця зі сумом зазначила, що шкодує, що її дід вже не може розділити з нею цю радість.

Дуже гірко, що мій дідусь, письменник та сатирик Олег Чорногуз вже півтора роки як у кращих світах, він хотів би пережити цей день зі мною. Хоча би ця збірка присвячена йому, хоч це тішить.

Також письменниця не забула про поціновувачів її таланту.

Ярина Чорногуз

Дякую щиро усім за привітання, які мені надіслали стільки прекрасних людей, що мені аж не віриться.Сприймаю цю нагороду як найвищу довіру до того, що я пишу. Для мене це важливо, бо сама буваю вкрай критична до того письма. Старатимуся далі тримати рівень та реалізовувати те, що давно мрію написати.

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