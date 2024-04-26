Відчула в собі реальну віру в перемогу — морська піхотинка Ярина Чорногуз

Морська піхотинка, волонтерка, поетеса та лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз написала допис у соцмережі про “парадоксальну зміну настрою на оптимістичну” і “відчуття перемоги”.

Відчула в собі реальну віру в перемогу — Чорногуз

Відома українська поетеса та військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз поділилася своїми передчуттями щодо майбутнього України.

Про це Ярина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Це так реально приємно — відчувати, як відкривається друге дихання на довгій дистанції служби. Ярина Чорногуз Поетеса та військовослужбовиця ЗСУ

Ярина зазначила, що саме зараз у неї “міняються настрої з більш песимістичних на оптимістичні”.

Здається, у всіх після теперішніх деяких непорозумінь з мобілізацією відкриється друге дихання і новий рівень витривалості.

Можу сказати, що лише тепер відчула в собі реальну віру в перемогу. На 10 рік війни, на пʼятий рік участі своєї у війні. До того — боролась, бо треба, бо це єдине правильне і гідне, бо так треба, щоб вижила держава. А тепер — я її бачу та відчуваю. Поширити

“Дякую за Україну!”: реакція соцмереж на пост Ярини

Оптимістичні слова Ярини відгукнулися у серцях підписників її сторінки. І українці дякують Чорногуз за “віру у перемогу, яку вона, як воїн, передає далі”.

facebook.com/yaryna.chornohuz

“Я відчуваю перелом: і що Крим повернемо”, “Шото в повітрі попри все пахне перемогою”, “Ми переможемо: це обумовлено логікою процесів”, “Дай-то Боже, Ярино! Нам всім потрібно це друге дихання!” — Ярина своїм постом додала і цивільним, і військовим громадянам України впевненості у нашій Перемозі.

facebook.com/yaryna.chornohuz

facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Чорногуз стала лавреаткою Шевченківської премії-2024

У номінації "Література" лавреаткою Шевченківської премії 2024 року стала поетеса і військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз за книгу поезій "[dasein: оборона присутності]", написану на фронті про істини війни.

Мені честь отримати цю нагороду імені поета, який створив таку потужну енергію, таку творчість, яка береже нашу державність вже друге століття, допомагає їй відновлюватися з попелу, і всі ми, як військові, згадували його тексти, у дуже важкі часи. Ярина Чорногуз Поетеса і військовослужбовиця ЗСУ

Книга поезій Ярини Чорногуз "[dasein: оборона присутності]"

Вибір без вибору. Пітьма і лють. Наша згода загинути. Наш вибір вбивати. Бій і порожнеча. Щоденні втрати. Втрати, які вже не рахують та не відчувають. Кордони землі, що впізнаєш навпомацки. Поезії Ярини Чорногуз — це своєрідні листи з фронту, листи з передової, де ти не знайдеш опису бойових дій чи переліку звільнених територій. Це листи про біль від утрати загиблих побратимів та посестер, листи про буття на війні тут і зараз, про усвідомлення та прийняття власного вибору піти воювати, листи про те, як виглядатиме світ після всього цього болю, що розриває зсередини. Листи про те, як виглядає оборона твоєї присутності в цьому світі», — йдеться в анотації до книги поетеси.

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз — єдина онука сатирика, гумориста Олега Чорногуза, який жив та творив у селі Іванів, що на Вінниччині.

Письменниця зі сумом зазначила, що шкодує, що її дід вже не може розділити з нею цю радість.

Дуже гірко, що мій дідусь, письменник та сатирик Олег Чорногуз вже півтора роки як у кращих світах, він хотів би пережити цей день зі мною. Хоча би ця збірка присвячена йому, хоч це тішить. Поширити

Також письменниця не забула про поціновувачів її таланту.

Ярина Чорногуз