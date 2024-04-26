Відчула в собі реальну віру в перемогу — морська піхотинка Ярина Чорногуз

Морська піхотинка, волонтерка, поетеса та лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз написала допис у соцмережі про “парадоксальну зміну настрою на оптимістичну” і “відчуття перемоги”.
Відчула в собі реальну віру в перемогу — Чорногуз
Відома українська поетеса та військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз поділилася своїми передчуттями щодо майбутнього України.
Про це Ярина повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Ярина зазначила, що саме зараз у неї “міняються настрої з більш песимістичних на оптимістичні”.
Здається, у всіх після теперішніх деяких непорозумінь з мобілізацією відкриється друге дихання і новий рівень витривалості.
“Дякую за Україну!”: реакція соцмереж на пост Ярини
Оптимістичні слова Ярини відгукнулися у серцях підписників її сторінки. І українці дякують Чорногуз за “віру у перемогу, яку вона, як воїн, передає далі”.
“Я відчуваю перелом: і що Крим повернемо”, “Шото в повітрі попри все пахне перемогою”, “Ми переможемо: це обумовлено логікою процесів”, “Дай-то Боже, Ярино! Нам всім потрібно це друге дихання!” — Ярина своїм постом додала і цивільним, і військовим громадянам України впевненості у нашій Перемозі.
Ярина Чорногуз стала лавреаткою Шевченківської премії-2024
У номінації "Література" лавреаткою Шевченківської премії 2024 року стала поетеса і військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз за книгу поезій "[dasein: оборона присутності]", написану на фронті про істини війни.
Вибір без вибору. Пітьма і лють. Наша згода загинути. Наш вибір вбивати. Бій і порожнеча. Щоденні втрати. Втрати, які вже не рахують та не відчувають. Кордони землі, що впізнаєш навпомацки. Поезії Ярини Чорногуз — це своєрідні листи з фронту, листи з передової, де ти не знайдеш опису бойових дій чи переліку звільнених територій. Це листи про біль від утрати загиблих побратимів та посестер, листи про буття на війні тут і зараз, про усвідомлення та прийняття власного вибору піти воювати, листи про те, як виглядатиме світ після всього цього болю, що розриває зсередини. Листи про те, як виглядає оборона твоєї присутності в цьому світі», — йдеться в анотації до книги поетеси.
Ярина Чорногуз — єдина онука сатирика, гумориста Олега Чорногуза, який жив та творив у селі Іванів, що на Вінниччині.
Письменниця зі сумом зазначила, що шкодує, що її дід вже не може розділити з нею цю радість.
Також письменниця не забула про поціновувачів її таланту.
Дякую щиро усім за привітання, які мені надіслали стільки прекрасних людей, що мені аж не віриться.Сприймаю цю нагороду як найвищу довіру до того, що я пишу. Для мене це важливо, бо сама буваю вкрай критична до того письма. Старатимуся далі тримати рівень та реалізовувати те, що давно мрію написати.
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