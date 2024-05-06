Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ привітали бійців піхоти України з їхнім професійним святом 6 травня.
Бійців піхоти привітали з їхнім професійним святом
Він також подякував бійцям в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм. та відзначив що вони є є надійною основою нашої оборони.
Зі святом українських піхотинців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.
6 травня в Україні святкують День піхоти
6 травня в Україні вшосте відзначають День піхоти — професійний день українських піхотинців, які складають основу Сухопутних військ ЗСУ і виконують найважчі завдання на лінії фронту.
День піхоти було запроваджено за ініціативи командування Сухопутних військ ЗСУ.
Як нагадував у 2023 році Олександр Сирський, тоді ще командувач Сухопутних військ, а нині головнокомандувач ЗСУ, за роки війни з Росією і під час повномасштабного вторгнення РФ зокрема українські піхотинці «продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можливо переламати хід подій на власну користь — і навіть там, де ворог переважає чисельно, можливо відвоювати українську землю».
За його словами, вдалі контрнаступальні операції на першому етапі російського вторгнення «стали можливі завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти».
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