Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист

Володимир Зеленський
Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист

Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ привітали бійців піхоти України з їхнім професійним святом 6 травня.

Бійців піхоти привітали з їхнім професійним святом

День піхоти. Професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. 

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також подякував бійцям в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм. та відзначив що вони є є надійною основою нашої оборони.

Зі святом українських піхотинців привітав і Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

6 травня в Україні святкують День піхоти

6 травня в Україні вшосте відзначають День піхоти — професійний день українських піхотинців, які складають основу Сухопутних військ ЗСУ і виконують найважчі завдання на лінії фронту.

День піхоти було запроваджено за ініціативи командування Сухопутних військ ЗСУ.

Як нагадував у 2023 році Олександр Сирський, тоді ще командувач Сухопутних військ, а нині головнокомандувач ЗСУ, за роки війни з Росією і під час повномасштабного вторгнення РФ зокрема українські піхотинці «продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можливо переламати хід подій на власну користь — і навіть там, де ворог переважає чисельно, можливо відвоювати українську землю».

Це свято сталевих і мужніх чоловіків. Піхота — це про витримку, мужність, відвагу та героїзм. А ще про характер — він є основою стійкості. […] Піхотинці — завжди там, де складно, — підкреслював Сирський.

За його словами, вдалі контрнаступальні операції на першому етапі російського вторгнення «стали можливі завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхоти».

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