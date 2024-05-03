Зеленский назвал три приоритетных вопроса Саммита мира
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал три приоритетных вопроса Саммита мира

Офис Президента Украины
Зеленский
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На Глобальном саммите мира, который пройдет уже 15-16 июня, Украина планирует сконцентрироваться на трех вопросах.

Зеленский расставил приоритеты Саммита мира в Швейцарии

На международном мероприятии Украина поднимет вопрос возвращения похищенных Россией детей и обмена пленных.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе общения с курсантами Нацаакадемии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Эти вопросы (обсуждаемые на саммите — ред.): энергетическая и ядерная безопасность, далее вопросы свободного судоходства и обмена. Это гуманитарный трек с двумя вопросами: обмен всех на всех и возвращение детей, которые были депортированы в Россию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, если такие треки будут поддержаны участниками саммита, то планируется определить ответственные за положительные результаты по этим направлениям государства.

Если все страны поддержат эти первые три вопроса, дальше будут подробные наработки и их решения в посредничестве со странами с российской стороной.

Саммит мира в Швейцарии: что известно

Украина и Швейцария в июне организуют саммит мира, на который пригласили более 150 государств со всех континентов.

Это будет первая встреча на уровне лидеров, где будет обсуждаться украинская формула мира.

По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

В апреле Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть точная информация, что у России не просто хочется сорвать Саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше.

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