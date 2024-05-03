Зеленський назвав три пріоритетні питання Саміту миру

На Глобальному саміті миру, який пройде вже 15-16 червня, Україна планує зосередитись на трьох питаннях.

Зеленський розставив пріоритети Саміту миру у Швейцарії

На міжнародному заході Україна порушить питання повернення викрадених Росією дітей та обміну полонених.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з курсантами Нацаакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Ці питання (які обговорюватимуть на саміті — ред.): енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, якщо такі треки будуть підтримані учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.

Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною. Поширити

Саміт миру у Швейцарії: що відомо

Україна та Швейцарія у червні організовують саміт миру, на який запросили вже понад 150 держав з усіх континентів.

Це буде перша зустріч на рівні лідерів, де обговорюватиметься українська формула миру.

За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.