Зеленський назвав три пріоритетні питання Саміту миру

На Глобальному саміті миру, який пройде вже 15-16 червня, Україна планує зосередитись на трьох питаннях.
Зеленський розставив пріоритети Саміту миру у Швейцарії
На міжнародному заході Україна порушить питання повернення викрадених Росією дітей та обміну полонених.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з курсантами Нацаакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
За його словами, якщо такі треки будуть підтримані учасниками саміту, то планується визначити відповідальні за позитивні результати по цих напрямках держави.
Саміт миру у Швейцарії: що відомо
Україна та Швейцарія у червні організовують саміт миру, на який запросили вже понад 150 держав з усіх континентів.
Це буде перша зустріч на рівні лідерів, де обговорюватиметься українська формула миру.
За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».
Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.
У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.
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