Зеленський заявив про наміри Росії зірвати Саміт миру

Згідно з даними української розвідки, Російська Федерація має конкретний план щодо зриву Глобального саміту миру.
Росія планує зірвати Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський озвучив побоювання розвідки України щодо Глобального саміту миру.
Про це він сказав під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні.
Зеленський додав, що сьогодні усі зацікавлені у тому, аби примусити Росію до миру й поваги до міжнародного права, а Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права.
Глобальний саміт миру
Вперше "формула миру" була озвучена Зеленським ще в листопаді 2022 року. Вона повинна сприяти завершенню російського повномасштабного вторгнення й не тільки.
Також президент зазначив, що Україна не хоче, щоб їй нав’язували будь-які формати перемовин. Важливо, щоб ініціатива йшла лише від України.
Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, з’явилась від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, власна ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні.
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