Зеленський заявив про наміри Росії зірвати Саміт миру

Росія планує зірвати Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський озвучив побоювання розвідки України щодо Глобального саміту миру.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

У нас є точна інформація від розвідки — конкретні дані, — що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності заради справедливого миру. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що сьогодні усі зацікавлені у тому, аби примусити Росію до миру й поваги до міжнародного права, а Глобальний саміт миру у Швейцарії дасть шанс на справедливий мир й відновлення дієвості міжнародного права.

Глобальний саміт миру

Вперше "формула миру" була озвучена Зеленським ще в листопаді 2022 року. Вона повинна сприяти завершенню російського повномасштабного вторгнення й не тільки.

Вже в січні 2024 Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого й планують обговорити "формулу". Очікується що саміт пройде з 15 по 16 червня. Поширити

Також президент зазначив, що Україна не хоче, щоб їй нав’язували будь-які формати перемовин. Важливо, щоб ініціатива йшла лише від України.