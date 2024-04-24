Зеленский заявил о намерениях России сорвать Саммит мира

Согласно данным украинской разведки, у Российской Федерации есть конкретный план по срыву Глобального саммита мира.
Россия планирует сорвать Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил опасения разведки Украины по поводу Глобального саммита мира.
Об этом он сказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине.
Зеленский добавил, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права, а Глобальный саммит мира в Швейцарии даст шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.
Глобальный саммит мира
Впервые "формула мира" была озвучена Зеленским еще в ноябре 2022 года. Она должна способствовать завершению российского полномасштабного вторжения и не только.
Также президент отметил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Важно, чтобы инициатива исходила только от Украины.
Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира, а это год разных выборов, появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива, собственная инициатива, которая не совпадала бы с интересами страны, которая сегодня в войне.
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