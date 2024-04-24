Зеленский заявил о намерениях России сорвать Саммит мира

Россия планирует сорвать Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил опасения разведки Украины по поводу Глобального саммита мира.

Об этом он сказал во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, работающих в Украине.

У нас есть точная информация от разведки — конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать — должны работать в единстве ради справедливого мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы принудить Россию к миру и уважению международного права, а Глобальный саммит мира в Швейцарии даст шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.

Глобальный саммит мира

Впервые "формула мира" была озвучена Зеленским еще в ноябре 2022 года. Она должна способствовать завершению российского полномасштабного вторжения и не только.

Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира во время которого и планируют обсудить "формулу". Ожидается, что саммит пройдет с 15 по 16 июня. Поделиться

Также президент отметил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы переговоров. Важно, чтобы инициатива исходила только от Украины.