Зеленський розкрив дату та деталі першого Саміту миру для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

Саміт миру пройде у Швейцарії

Саміт миру відбудеться в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. За словами президента, до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Як зазначив Зеленський саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення “всеосяжного, справедливого й тривалого миру” для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам, відзначив президент.

Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Володимир Зеленський Президент України

As Swiss President Viola Amherd and I previously agreed, the first Peace Summit will take place on June 15-16 in Burgenstock, near Luzern, Switzerland.



Heads of state and government from all continents are invited and expected to attend.



The summit will serve as a platform to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2024

В Офісі президента додають, що організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін.

Саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Поширити

Що відомо про Саміт миру

28 квітня у своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити.

Саме в червні може початися шлях до справедливого миру. Поширити

Раніше, у січні 2024, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого планують обговорити "формулу миру".

За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.