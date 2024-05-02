Зеленський розкрив дату та деталі першого Саміту миру для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.
Саміт миру пройде у Швейцарії
Саміт миру відбудеться в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. За словами президента, до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.
Як зазначив Зеленський саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення “всеосяжного, справедливого й тривалого миру” для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.
Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам, відзначив президент.
В Офісі президента додають, що організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін.
Що відомо про Саміт миру
28 квітня у своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити.
Раніше, у січні 2024, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру під час якого планують обговорити "формулу миру".
За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».
Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.
У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.
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