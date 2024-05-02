Зеленский раскрыл дату и детали первого Саммита мира для Украины
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Зеленский раскрыл дату и детали первого Саммита мира для Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Саммит мира пройдет в Швейцарии

Саммит мира состоится в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. По словам президента, к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Как отметил Зеленский саммит, станет платформой для обсуждения путей достижения "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира" для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам, отметил президент.

Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь она имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В Офисе президента добавляют, что организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон.

Саммит посвящен разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.

Что известно о Саммите мира

28 апреля в своем вечернем обращении Зеленский сказал, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать.

Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.

Ранее, в январе 2024 года, Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого планируют обсудить "формулу мира".

По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.

В апреле Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть точная информация, что у России не просто хочется сорвать Саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше.

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