Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Саммит мира пройдет в Швейцарии

Саммит мира состоится в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. По словам президента, к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

Как отметил Зеленский саммит, станет платформой для обсуждения путей достижения "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира" для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам, отметил президент.

Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь она имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире. Владимир Зеленский Президент Украины

As Swiss President Viola Amherd and I previously agreed, the first Peace Summit will take place on June 15-16 in Burgenstock, near Luzern, Switzerland.



Heads of state and government from all continents are invited and expected to attend.



The summit will serve as a platform to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 2, 2024

В Офисе президента добавляют, что организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон.

Саммит посвящен разработке рамок, чтобы стимулировать будущий мирный процесс. Поделиться

Что известно о Саммите мира

28 апреля в своем вечернем обращении Зеленский сказал, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать.

Именно в июне может начаться путь к справедливому миру. Поделиться

Ранее, в январе 2024 года, Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого планируют обсудить "формулу мира".

По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.