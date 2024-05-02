Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Саммит мира пройдет в Швейцарии
Саммит мира состоится в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии. По словам президента, к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
Как отметил Зеленский саммит, станет платформой для обсуждения путей достижения "всеобъемлющего, справедливого и длительного мира" для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.
Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам, отметил президент.
В Офисе президента добавляют, что организация Саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон.
Что известно о Саммите мира
28 апреля в своем вечернем обращении Зеленский сказал, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать.
Ранее, в январе 2024 года, Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого планируют обсудить "формулу мира".
По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.
Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.
В апреле Зеленский сообщил, что у украинской разведки есть точная информация, что у России не просто хочется сорвать Саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы миру не было еще дольше.
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