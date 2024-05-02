Представники РФ не будуть присутні на Саміті миру — МЗС Швейцарії
Категорія
Україна
Дата публікації

Представники РФ не будуть присутні на Саміті миру — МЗС Швейцарії

швейцарія
Джерело:  online.ua

Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Але, російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.

Чи буде РФ присутня на наступних засіданнях Саміту миру

Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

У швейцарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на Глобальний саміт миру було запрошено понад 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших пропозиціях. Мета цьогорічного заходу — надихнути майбутній мирний процес.

Щоб досягти цього, саміт має намір:

  • забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;

  • сприяти спільному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети;

  • спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Водночас у МЗС Швейцарії зазначають, що Росія на даному етапі не запрошена.

Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак влада РФ неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена ​​брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без РФ — немислимий, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Саміт миру

Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн з 15 по 16 червня. Під час засідання обговорюватимуть українську "формулу миру", яку президент Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році.

За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».

Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.

У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.

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