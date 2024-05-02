Представники РФ не будуть присутні на Саміті миру — МЗС Швейцарії

Росію не запрошували на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. Але, російські представники повинні будуть взяти участь у наступних засіданнях.
Чи буде РФ присутня на наступних засіданнях Саміту миру
Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.
У швейцарському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на Глобальний саміт миру було запрошено понад 160 делегацій з усього світу. Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української "формули миру" та інших пропозиціях. Мета цьогорічного заходу — надихнути майбутній мирний процес.
Щоб досягти цього, саміт має намір:
забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі міжнародного права та Статуту ООН;
сприяти спільному розумінню можливої структури для досягнення цієї мети;
спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.
Водночас у МЗС Швейцарії зазначають, що Росія на даному етапі не запрошена.
Що відомо про Саміт миру
Глобальний саміт миру пройде у Швейцарії у швейцарському Бюргенштоці, поруч з містом Люцерн з 15 по 16 червня. Під час засідання обговорюватимуть українську "формулу миру", яку президент Володимир Зеленський озвучив ще у 2022 році.
За даними The Guardian, конференція буде спрямована на створення рамок, сприятливих для всеосяжного та тривалого миру в Україні, а також «конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі».
Влада Швейцарії поки що не оприлюднила повний список учасників.
У квітні Зеленський повідомив, що в української розвідки є точна інформація, що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше.
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