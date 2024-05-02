Представители РФ не будут присутствовать на Саммите мира — МИД Швейцарии

Россию не приглашали на первый Глобальный саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии. Однако российские представители должны будут принять участие в следующих заседаниях.

Будет ли РФ присутствовать на следующих заседаниях Саммита мира

Швейцарская сторона выразила убеждение, что РФ обязательно должна быть включена в мирный процесс.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на Глобальный саммит мира были приглашены более 160 делегаций со всего мира. Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской "формулы мира" и других предложениях. Цель мероприятия — вдохновить будущий мирный процесс.

Чтобы достичь этого, саммит намерен:

обеспечить платформу для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе международного права и Устава ООН;

способствовать совместному пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

совместно определить дорожную карту относительно того, как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс.

В то же время в МИД Швейцарии отмечают, что Россия на данном этапе не приглашена.

Швейцария всегда проявляла открытость приглашения России на этот саммит. Однако власти РФ неоднократно и также публично заявляли, что не заинтересованы участвовать в этом первом саммите. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без РФ немыслим, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о Саммите мира

Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии в швейцарском Бюргенштоке, рядом с городом Люцерн с 15 по 16 июня. Во время заседания будут обсуждаться украинская "формула мира", которую президент Владимир Зеленский озвучил еще в 2022 году.

По данным The Guardian, конференция будет направлена на создание рамок, благоприятных для всеобъемлющего и продолжительного мира в Украине, а также конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Власти Швейцарии пока не обнародовали полный список участников.