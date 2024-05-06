Продовження воєнного стану та мобілізації. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти
Категорія
Україна
Дата публікації

Продовження воєнного стану та мобілізації. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти

Верховна Рада України
Зеленський

Термін дії цих законопроєктів продовжується до 11 серпня.

Зеленський вніс до Ради важливі законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти, якими на 90 днів продовжується воєнний стан в Україні та мобілізація.

В парламенті зареєстровано законопроєкт під номером 11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні.

Інший законопроєкт 11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" передбачає також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.

Тобто воєнний час і загальну мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

6 лютого 2024 року рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.

Це вже було 10 голосування за рішення щодо цих питань у парламенті.

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд за кордон, на проведення демонстрацій, мітингів тощо.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав три пріоритетні питання Саміту миру
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Зеленський привітав українців із Великоднем
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист
Володимир Зеленський
Зеленський та Сирський привітали бійців піхоти з професійним святом та подякували за захист

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?