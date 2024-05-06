Продовження воєнного стану та мобілізації. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти

Зеленський вніс до Ради важливі законопроєкти

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти, якими на 90 днів продовжується воєнний стан в Україні та мобілізація.

В парламенті зареєстровано законопроєкт під номером 11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні. Поширити

Інший законопроєкт 11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" передбачає також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.

Тобто воєнний час і загальну мобілізацію передбачено продовжити до 11 серпня 2024 року.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

6 лютого 2024 року рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.

Це вже було 10 голосування за рішення щодо цих питань у парламенті. Поширити

Під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година, під час якої громадяни не можуть знаходиться на вулицях без наявності спеціальних дозволів. Також діє ряд обмежень для громадян держави, зокрема, обмеження на виїзд за кордон, на проведення демонстрацій, мітингів тощо.