В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Які нові терміни

Рада на засіданні 8 травня проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації на всій території України.

Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію

Відповідні укази президента № 11234 та № 11235 затвердили 339 та 336 голосами відповідно.

Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте подібне голосування.

Зазначимо, що далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Зауважимо, що в Україні також було ухвалено низку законів, які вносять певні зміни до питань військового обліку та мобілізації.

Так, в країні знижено мобілізаційний вік до 25 років, а з 4 травня скасовано таке поняття як "обмежено придатний", Крім того, з 18 травня набуде чинності ще один комплексний закон, згідно з яким військовозобов'язані мають протягом двох місяців днів мають оновити свої дані.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня — читайте у матеріалі.