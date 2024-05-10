Зеленский упрекнул партнеров за задержки в военной помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский упрекнул партнеров за задержки в военной помощи

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что не все западные партнеры Украины соблюдают установленные сроки по поставкам вооружений и призвал исправить ситуацию.

Зеленский призывает партнеров ускорить сроки поступления вооружений в Украину

Во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский подчеркнул, что сроки поставки вооружений необходимо ускорить.

Глава государства отметил, что обсудил с президентом Словакии ситуацию на фронте в Украине и новое масштабное наступление оккупационной армии РФ в Донецкой и Харьковской областях.

В настоящее время не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки, — отметил Зеленский.

Что говорят о ситуации на фронте в ВСУ

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в интервью журналистам издания The Economist, в ближайшие два месяца может наступить критическая фаза в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Павлюк подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты отправляют на фронт всю боеспособную технику.

Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них, — объясняет командующий Сухопутными силами ВСУ.

Павлюк также добавил, что в Сухопутных силах готовят новые подразделения в рамках подготовки к масштабному наступлению оккупационной армии РФ.

В частности часть этих подразделений будет задействована для обороны Киева.

Речь идет о подготовке 10 бригад.

Павлюк подчеркнул, что сейчас проблема именно наличие техники, а не личного состава.

Он объясняет, что через два с половиной года россияне не отказались от амбиций захватить Киев.

Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем, подчеркивает командующий Сухопутными силами ВСУ.

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