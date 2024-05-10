Президент Владимир Зеленский отметил, что не все западные партнеры Украины соблюдают установленные сроки по поставкам вооружений и призвал исправить ситуацию.
Зеленский призывает партнеров ускорить сроки поступления вооружений в Украину
Во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский подчеркнул, что сроки поставки вооружений необходимо ускорить.
Глава государства отметил, что обсудил с президентом Словакии ситуацию на фронте в Украине и новое масштабное наступление оккупационной армии РФ в Донецкой и Харьковской областях.
Что говорят о ситуации на фронте в ВСУ
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в интервью журналистам издания The Economist, в ближайшие два месяца может наступить критическая фаза в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Павлюк подчеркнул, что в настоящее время российские оккупанты отправляют на фронт всю боеспособную технику.
Павлюк также добавил, что в Сухопутных силах готовят новые подразделения в рамках подготовки к масштабному наступлению оккупационной армии РФ.
В частности часть этих подразделений будет задействована для обороны Киева.
Речь идет о подготовке 10 бригад.
Павлюк подчеркнул, что сейчас проблема именно наличие техники, а не личного состава.
Он объясняет, что через два с половиной года россияне не отказались от амбиций захватить Киев.
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