Зеленский заявил о новом наступлении армии РФ на Харьковскую область
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о новом наступлении армии РФ на Харьковскую область

Зеленский
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Вооруженные силы Украины и приграничные отряды держат оборону.

Что известно о наступлении армии РФ на Харьковщину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступление на Харьковскую область, однако отметил, что об их планах было известно. Об этом он сказал в пятницу, 10 мая, во время брифинга в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Россия начала новую волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией, - сказал президент.

Зеленский добавил, что важным ментом является то, что оккупационные войска могут увеличивать силы в этом направлении. При этом он подчеркнул, что военное командование Украины знало о вероятности этого наступления и рассчитывало свои силы, чтобы остановить их.

Сейчас идет жестокое сражение в этом направлении. С артиллерийским огнем. И в настоящее время мы их остановили, — сказал государство.

Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине: атака отбита

С утра пятницы, 10 мая, российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. Пока атака врага отбита, бои продолжаются. Об этом сообщает Минобороны.

Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью оккупанты усилили огненное давление артиллерии на передний край нашей обороны.

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