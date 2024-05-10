Зеленский заявил о новом наступлении армии РФ на Харьковскую область

Вооруженные силы Украины и приграничные отряды держат оборону.
Что известно о наступлении армии РФ на Харьковщину
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступление на Харьковскую область, однако отметил, что об их планах было известно. Об этом он сказал в пятницу, 10 мая, во время брифинга в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Зеленский добавил, что важным ментом является то, что оккупационные войска могут увеличивать силы в этом направлении. При этом он подчеркнул, что военное командование Украины знало о вероятности этого наступления и рассчитывало свои силы, чтобы остановить их.
Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине: атака отбита
С утра пятницы, 10 мая, российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону украинских защитников в Харьковской области. Пока атака врага отбита, бои продолжаются. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что ночью оккупанты усилили огненное давление артиллерии на передний край нашей обороны.
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