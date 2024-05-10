В ЦПД оценили ресурсы армии РФ для возможного наступления на Харьков
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Украина
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В ЦПД оценили ресурсы армии РФ для возможного наступления на Харьков

ЦПД
Харьков
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Россия может иметь ресурсы для обострения действий в приграничной области Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет.

Может ли РФ начать наступление на Харьков

У врага есть ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию, — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, действия российских войск предсказаны. Ранее отмечалось, что у неприятеля могут быть ресурсы для обострения в приграничных районах Харьковской области, но не для наступления на Харьков.

Украинцев предупреждают, что в сети могут появиться фейки о якобы наступлении на Харьков.

Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которого нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме, — отметил руководитель ЦПИ.

Добавим, сегодня в сети появилась, что якобы по направлению города Волчанск (примерно в 70 км от Харькова) сложная ситуация. Также отмечалось, что россияне могут привлечь резервы на этом направлении.

Что известно о возможном наступлении армии РФ на Харьковском направлении

В последние недели в сети говорят о том, что якобы Россия может готовить повторное наступление на Харьков. Украинские военные отмечают, что оккупанты не имеют достаточных сил, чтобы захватить один из крупнейших украинских городов.

По данным ГУР Минобороны, российская армия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в начале лета.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян могли быть планы наступления на Харьков и Сумы. Однако неизвестно, насколько эти планы серьезны.

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