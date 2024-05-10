У ЦПД оцінили ресурси армії РФ для можливого наступу на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД оцінили ресурси армії РФ для можливого наступу на Харків

Центр протидії дезінформації
харків

Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області. Проте про наступ на Харків не йдеться.

Чи може РФ почати наступ на Харків

Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію, — зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків.

Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі, — зазначив керівник ЦПД.

Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.

Що відомо про можливий наступ армії РФ на Харківському напрямку

Останніми тижнями у мережі говорять про те, що нібито Росія може готувати повторний наступ на Харків. Українські військові наголошують, що окупанти не мають достатніх сил, щоб захопити одне з найбільших українських міст.

За даними ГУР Міноборони, російська армія може готувати наступ на Харківську та Сумську області на початку літа.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що у росіян могли бути плани наступу на Харків та Суми. Проте невідомо, наскільки ці плани серйозні.

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