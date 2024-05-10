Зеленський заявив про новий наступ армії РФ на Харківщину

Збройні сили України та прикордонні загони тримають оборону.
Що відомо про наступ армії РФ на Харківщину
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступ на Харківську область, однак зауважив, що про їхні плани було відомо. Про це він сказав у п’ятницю, 10 травня, під час брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
Зеленський додав, що важливим ментом є те, що окупаційні війська можуть збільшувати сили на цьому напрямку. При цьому підкреслив, що військове командування України знало про імовірність цього наступу та розраховувало свої сили, щоб зупинити їх.
Ворог намагався прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині: атаку відбито
Зранку п’ятниці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Наразі атаку ворога відбито, бої тривають. Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що вночі окупанти посилили вогневий тиск артилерії на передній край нашої оборони.
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