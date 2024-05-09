У Украины есть план ротаций бойцов на фронте — Зеленский

У Украины есть план ротаций для вывода на отдых бойцов из зоны боевых действий, но их должны заменить укомплектованные и механизированные бригады. Для этого важным моментом является поставка вооружений со стороны партнеров.
Что известно о ротации бойцов на фронте
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой конференции, которую политики дали 9 мая в Киеве. На мероприятии он подчеркнул, что для того чтобы получить инициативу на востоке, украинским защитникам необходимо увеличение поставок оружия от партнеров. Глава государства сказал следующее:
В то же время Зеленский подчеркнул, что на место выводящих сильных бригад должны заходить другие укомплектованные бригады.
Сколько стоит содержание бойцов ВСУ
Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал Bloomberg, что стоимость мобилизационной работы будет зависеть:
от ежемесячного призыва,
фактора поступления помощи,
решений по ротации.
Он сказал, что стоимость содержания одного бойца без оружия составляет 1,2 миллиона гривен.
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