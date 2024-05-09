У Украины есть план ротаций бойцов на фронте — Зеленский

У Украины есть план ротаций для вывода на отдых бойцов из зоны боевых действий, но их должны заменить укомплектованные и механизированные бригады. Для этого важным моментом является поставка вооружений со стороны партнеров.

Что известно о ротации бойцов на фронте

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой конференции, которую политики дали 9 мая в Киеве. На мероприятии он подчеркнул, что для того чтобы получить инициативу на востоке, украинским защитникам необходимо увеличение поставок оружия от партнеров. Глава государства сказал следующее:

Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем какое количество нам нужно вывести, скажу вам между нами. Для того чтобы люди отдохнули, как минимум. Идут ротации. Есть план этих ротаций. Слава богу, все это есть. Владимир Зеленский Президент Украины

В то же время Зеленский подчеркнул, что на место выводящих сильных бригад должны заходить другие укомплектованные бригады.

Не просто ребята сильны. А ребята сильны и не с голыми руками. Механизированные бригады, мощные бригады, — сказал он. Поделиться

Сколько стоит содержание бойцов ВСУ

Заместитель министра обороны Юрий Джигир рассказал Bloomberg, что стоимость мобилизационной работы будет зависеть:

от ежемесячного призыва,

фактора поступления помощи,

решений по ротации.