Демобилизация и ротация в Украине. В Минобороны объяснили неожиданные изменения

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что положения о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации исключили по просьбе Генштаба ВСУ.
Что будет с процессом демобилизации в Украине
Как отмечает Дмитрий Лазуткин, Генштаб ВСУ ежедневно внимательно оценивает оперативную ситуацию на фронте, а также возможные угрозы и риски.
Учитывая все это, он попросил рассмотреть нормы по демобилизации в отдельном законопроекте.
Дмитрий Лазуткин призвал украинцев не игнорировать тот факт, что война продолжается, а это значит, что нашей армии нужно много опытных воинов.
Более того, российские захватчики ежедневно наращивают темпы наступления, чтобы захватить все больше территорий.
Именно поэтому вариант ослабления украинской армии на фоне последних событий является недопустимым сценарием.
По его словам, все решения, которые сейчас принимаются, преследуют цель сохранения целостности и независимости Украины.
Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации
9 апреля официально стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.
Что важно понимать, инициатором был главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
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