Демобилизация и ротация в Украине. В Минобороны объяснили неожиданные изменения

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что положения о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации исключили по просьбе Генштаба ВСУ.

Что будет с процессом демобилизации в Украине

Как отмечает Дмитрий Лазуткин, Генштаб ВСУ ежедневно внимательно оценивает оперативную ситуацию на фронте, а также возможные угрозы и риски.

Учитывая все это, он попросил рассмотреть нормы по демобилизации в отдельном законопроекте.

Норма о демобилизации изначально присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев.. Но сейчас были пожелания от Генерального штаба, понимающего оперативную ситуацию, понимающего угрозы и риски, стоящие перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятно, что популистских мнений очень и очень много, — подчеркнул спикер МО. Поделиться

Дмитрий Лазуткин призвал украинцев не игнорировать тот факт, что война продолжается, а это значит, что нашей армии нужно много опытных воинов.

Более того, российские захватчики ежедневно наращивают темпы наступления, чтобы захватить все больше территорий.

Именно поэтому вариант ослабления украинской армии на фоне последних событий является недопустимым сценарием.

Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации, — добавил спикер оборонного ведомства. Поделиться

По его словам, все решения, которые сейчас принимаются, преследуют цель сохранения целостности и независимости Украины.

Демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации

9 апреля официально стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положения о демобилизации и ротации военнослужащих из готовящегося ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации.

Что важно понимать, инициатором был главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.