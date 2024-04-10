Демобілізація та ротація в Україні. У Міноборони пояснили неочікувані зміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Демобілізація та ротація в Україні. У Міноборони пояснили неочікувані зміни

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що положення стосовно демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію виключили на прохання Генштабу ЗСУ.

Що буде з процесом демобілізації в Україні

Як наголошує Дмитро Лазуткін, Генштаб ЗСУ щоденно уважно оцінює оперативну ситуацію на фронті, а також можливі загрози та ризики.

Зважаючи на це все, він попросив розглянути норми щодо демобілізації в окремому законопроєкті.

Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато, — наголосив речник МО.

Дмитро Лазуткін закликав українців не ігнорувати той факт, що війна досі триває, а це означає, що нашій армії потрібно багато досвідчених воїнів.

Ба більше, російські загарбники щоденно нарощують темпи наступу, щоб захопити дедалі більше територій.

Саме тому варіант з послаблення української армії на тлі останніх подій є недопустимим сценарієм

Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації, — додав спікер оборонного відомства.

За його словами, усі рішення, які наразі ухвалюються, мають на меті збереження цілісності та незалежності України.

Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію

9 квітня офіційно стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.

Що важливо розуміти, ініціатором був головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

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