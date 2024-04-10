Демобілізація та ротація в Україні. У Міноборони пояснили неочікувані зміни

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що положення стосовно демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію виключили на прохання Генштабу ЗСУ.
Що буде з процесом демобілізації в Україні
Як наголошує Дмитро Лазуткін, Генштаб ЗСУ щоденно уважно оцінює оперативну ситуацію на фронті, а також можливі загрози та ризики.
Зважаючи на це все, він попросив розглянути норми щодо демобілізації в окремому законопроєкті.
Дмитро Лазуткін закликав українців не ігнорувати той факт, що війна досі триває, а це означає, що нашій армії потрібно багато досвідчених воїнів.
Ба більше, російські загарбники щоденно нарощують темпи наступу, щоб захопити дедалі більше територій.
Саме тому варіант з послаблення української армії на тлі останніх подій є недопустимим сценарієм
За його словами, усі рішення, які наразі ухвалюються, мають на меті збереження цілісності та незалежності України.
Демобілізацію виключили із законопроєкту про мобілізацію
9 квітня офіційно стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.
Що важливо розуміти, ініціатором був головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
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