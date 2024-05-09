Україна має план ротацій бійців на фронті — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна має план ротацій бійців на фронті — Зеленський

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Джерело:  Укрінформ

Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бійців із зони бойових дій, але їх мають замінити укомплектовані та механізовані бригади. Для цього важливим моментом є постачання озброєння з боку партнерів.

Що відомо про ротацію бійців на фронті

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою конференції, яку політики дали 9 травня у Києві. На заході він підкреслив, що для того, щоб отримати ініціативу на сході, українським захисникам необхідне збільшення постачань зброї від партнерів. Глава держави сказав наступне:

Ми розуміємо назви, розуміємо кількість всього, що нам потрібно, розуміємо кількість бригад, розуміємо, яку кількість нам треба вивести, скажу вам між нами. Для того, щоб люди відпочили, як мінімум. Ідуть ротації. Є план цих ротацій. Слава богу, що все це є.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Водночас Зеленський наголосив, що на місце сильних бригад, які виводять, повинні заходити інші укомплектовані бригади.

Не просто хлопці сильні. А хлопці сильні й не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади, — сказав він.

Скільки коштує утримання бійців ЗСУ

Заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів Bloomberg, що вартість мобілізаційної роботи залежатиме:

  • від щомісячного призову,

  • фактора надходження допомоги,

  • рішень щодо ротації.

Він сказав, що вартість утримання одного бійця без зброї становить 1,2 мільйона гривень.

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