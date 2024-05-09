Україна має план ротацій бійців на фронті — Зеленський

Україна має план ротацій для виведення на відпочинок бійців із зони бойових дій, але їх мають замінити укомплектовані та механізовані бригади. Для цього важливим моментом є постачання озброєння з боку партнерів.
Що відомо про ротацію бійців на фронті
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою конференції, яку політики дали 9 травня у Києві. На заході він підкреслив, що для того, щоб отримати ініціативу на сході, українським захисникам необхідне збільшення постачань зброї від партнерів. Глава держави сказав наступне:
Водночас Зеленський наголосив, що на місце сильних бригад, які виводять, повинні заходити інші укомплектовані бригади.
Скільки коштує утримання бійців ЗСУ
Заступник міністра оборони Юрій Джигир розповів Bloomberg, що вартість мобілізаційної роботи залежатиме:
від щомісячного призову,
фактора надходження допомоги,
рішень щодо ротації.
Він сказав, що вартість утримання одного бійця без зброї становить 1,2 мільйона гривень.
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