Далекобійні ракети для України. Макрон розробив новий план

ЗСУ потребують якомога більше далекобійних ракет для ураження сил та ресурсів армії РФ у глибокому тилу. Влада Франції наразі активно працює над новою програмою, щоб допомогти Україні.
Україна може отримати ще більше ракет Scalp від Франції
Як вдалося дізнатися медіакомпанії Radio France Internationale, нова програма французької влади отримала символічну назву — "Лялечка метелика" (Chrysalis).
Вона має на меті надання ЗСУ далекобійних ракет Scalp, які або зібрали із прострочених компонентів, або термін придатності яких вже закінчився.
Вказаний підхід дасть можливість офіційному Парижу уникнути спустошення запасів власних ракет.
Окрім того, наголошується, що у рамках програми "Лялечка метелика" будуть використовуватися ракети Scalp, які зберігають у контейнерах ("коконах").
Що важливо знати про ракети SCALP
SCALP EG — це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля".
Її можна використовувати для ліквідації важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP також продемонстрували свою ефективність під час складних погодних умов та в будь-який час доби.
Окрім того, наголошується, що ці ракети не бояться засобів РЕБ ворога.
Вперше цю ракету створили ще 30 років тому, а перші успішні випробування були проведені наприкінці 2000-го. В експлуатацію ракета була введена в 2003 році.
Варто також звернути увагу на те, що SCALP EG є аналогом британських ракет Storm Shadow.
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