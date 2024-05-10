Дальнобойные ракеты для Украины. Макрон разработал новый план

ВСУ нуждаются в как можно большем количестве дальнобойных ракетах для поражения сил и ресурсов армии РФ в глубоком тылу. Власти Франции активно работают над новой программой, чтобы помочь Украине.

Украина может получить еще больше ракет Scalp от Франции

Как удалось узнать медиакомпании Radio France Internationale, новая программа французских властей получила символическое название — "Куколка бабочки" (Chrysalis).

Она направлена на предоставление ВСУ дальнобойных ракет Scalp, которые либо собрали из просроченных компонентов, либо срок годности которых уже истек.

Указанный подход позволит официальному Парижу избежать опустошения запасов собственных ракет.

Кроме того, сообщается, что в рамках программы "Куколка бабочки" будут использоваться ракеты Scalp, хранящиеся в контейнерах ("коконах").

Ракеты, которые хранят таким образом, доставят на французские предприятия, и там их через три месяца планируют сделать пригодными для использования. Поделиться

Что важно знать о ракетах SCALP

SCALP EG — это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля".

Ее можно использовать для ликвидации важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. SCALP также продемонстрировали свою эффективность в сложных погодных условиях и в любое время суток.

Кроме того, указано, что эти ракеты не боятся средств РЭБ врага.

Впервые эта ракета была создана еще 30 лет назад, а первые успешные испытания были проведены в конце 2000-го. В эксплуатацию ракета была введена в 2003 году.

Следует также обратить внимание на то, что SCALP EG является аналогом британских ракет Storm Shadow.