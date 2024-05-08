Модернизация Россией ракеты Х-101. Разведка Британии оценила риски

Российская армия приняла на вооружение ракету воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации – AS-23a KODIAK) с двумя боеголовками.

Ракета Х-101 теперь имеет две боеголовки

Разведка Великобритании сообщает, что командование авиации дальнего действия военно-космических сил России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

Отмечается, что ракету Х-101 оснастили второй боеголовкой.

Российское командование дальней авиации пыталось модифицировать свои системы и тактику действий во время войны против Украины.

чтобы повысить эффективность ракет, поскольку ПВО Украины перехватывало много ракет

чтобы использовать более старые ракеты, потому что запасы новых иссякли в первые дни вторжения.

В разведке Британии отметили, что последняя модификация, вероятно, снизила радиус действия Х-101 наполовину.

Там считают, что войскам РФ не нужна полная дальность этих ракет, чтобы атаковать где угодно в Украине. Установка второй боевой части предназначена для повышения действия осколков на цель.

По всей вероятности, это сделает систему более эффективной для поражения незащищенных целей, — предполагают в разведке Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2024.



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Модернизация ракеты Х-101: что известно

В марте издание Defence Express сообщало о начале Россией модернизации крылатой ракеты Х-101.

Теперь ее боевая часть весит около 800 кг. Впервые об этом сообщили в январе 2024 года во время визита главы Минобороны РФ Шойгу на предприятие МКБ "Радуга", где производят эти крылатые ракеты.

Дальность полета ракеты с двумя боеголовками уменьшилась с 5500 км до условных 2250 км.

Однако это не имеет значения, поскольку такие ракеты все равно могут долететь из Саратовской области РФ до Львовской и иметь 500-700 км для дополнительных маневров.