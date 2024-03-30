В России модернизировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101 Она получила две боевые части весом примерно в 800 кг и впечатляющие элементы, опасные для людей.

Эксперты проанализировали модернизированную ракету РФ Х-101

Вес предварительной боевой части составлял около 400 кг. Но речь идет не о простом увеличении веса одной боевой части, а о решениях с размещением двух отдельных боевых частей.

Указано, что вторая боевая часть имеет впечатляющие элементы кубической формы.

Defense Express добавляет, что обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям обладают значительным впечатляющим эффектом против людей.

Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной произошло благодаря уменьшению размера топливного бака. Что означает уменьшение дальности полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км это не имеет большого значения, отмечают эксперты. Поделиться

В случае пуска таких ракет из Саратовской области, даже по объектам во Львовской области у такой Х-101 еще останется 500-700 км для дополнительных маневров.

О модернизации впервые было сообщено в январе 2024 года во время пропагандистского визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие МКБ "Радуга", где производят эти крылатые ракеты.

Может ли Украина сбивать российские "Цирконы"

По словам военного эксперта Петра Черника в эфире 24 канала, российские ракеты Циркон, которыми преступления армия РФ в течение последних дней атаковала Украину, можно сбить с помощью большого количества различных типов систем ПВО.

У наших союзников только систем Patriot изготовлено более 1 тыс. установок. Если бы только одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью своих установок, то это нам очень помогло бы. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч — это невероятно много, — объясняет аналитик. Поделиться

Черник также обратил внимание на интегрированные ракеты Sidewinder класса "воздух — воздух", разработка которых началась еще в 50-х годах прошлого столетия.

По словам Черника, таких ракет более 200 тысяч, AIM-7 Sparrow — более 70 тысяч, а AIM-120 AMRAAM — более 20 тысяч единиц.