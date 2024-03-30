РФ модернізувала ракету Х-101 подвійною бойовою частиною — фото

У Росії модернізували крилату ракету повітряного базування Х-101 Вона отримала дві бойові частини вагою приблизно у 800 кг і вражаючі елементи, які є небезпечними для людей.

Експерти проаналізували модернізовану ракету РФ Х-101

Як зазначається, вага попередньої бойової частини складала близько 400 кг. Але мова йде не про просте збільшення ваги однієї бойової частини, а про рішення із розміщенням двох окремих бойових частин.

Зазначено, що друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми.

Defense Express додає, що зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний вражаючий ефект проти людей.

Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Що означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км це не має великого значення, — зазначають експерти. Поширити

У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрів.

Про модернізацію вперше було повідомлено у січні 2024 року під час пропагандистського візиту очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга" де виробляють ці крилаті ракети.

Чи може Україна збивати російські “Циркони”

За словами військового експерта Петра Черника в ефірі 24 каналу, російські ракети “Циркон”, якими злочина армія РФ протягом останніх днів атакувала Україну, можна збити за допомогою великої кількості різних типів систем ППО.

У наших союзників лише систем Patriot виготовлено понад 1 тис установок. Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч — це неймовірно багато, — пояснює аналітик. Поширити

Черник також звернув увагу на інтегровані ракети Sidewinderкласу "повітря — повітря", розробка яких почалась ще у 50-х роках минулого століття.

За словами Черника, таких ракет понад 200 тисяч, AIM-7 Sparrow — понад 70 тисяч, а AIM-120 AMRAAM — понад 20 тисяч одиниць.