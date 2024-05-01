Сколько у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69 — данные ГУР

В ГУР рассказали об ориентировочном количестве ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69 в России, а также темпах их изготовления.

Сколько ракет имеет РФ

По данным ГУР, по состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении ВС РФ находятся:

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон» — около 40 единиц. темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства – до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 «Калибр» – 270 единиц. Темпы производства – 30-40 единиц в месяц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 – 45 единиц. Темпы производства – 1-3 единицы в месяц.

Буданов дал прогноз по обстрелам Калибрамы

31 марта начальник ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, что в ближайшее время российские оккупанты снова нанесут удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр» после длительной паузы.

Было принято решение из-за того, что «Калибр» менее эффективен, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101… Сейчас технически готовы к их («Калибров», — ред.) применение. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы русской Федерации употребляли ракеты Х-101. Кирилл Буданов Начальник ГУР

Как известно, в ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ ударили по Украине 8 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря. Силы ПВО сбили 6 из них.