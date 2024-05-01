Скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69 — дані ГУР

У ГУР розповіли про орієнтовну кількість ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69 у Росії, а також темпи їхнього виготовлення.

Скільки ракет має РФ

За даними ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебувають:

Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — близько 40 одиниць. темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М «Онікс»/«Онікс-М» — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 «Калібр» — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.

Буданов дав прогноз щодо обстрілів Калібрами

31 березня начальник ГУР Кирило Буданов спрогнозував, що найближчим часом російські окупанти знову завдадуть удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» після тривалої паузи.

Було ухвалено рішення через те, що «Калібр» є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101… Зараз технічно готові до їх («Калібрів», — ред.) застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети Х-101. Кирило Буданов Начальник ГУР

Як відомо, у ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ вдарили по Україні 8 крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря. Сили ППО збили 6 з них.