Модернізація Росією ракети Х-101. Розвідка Британії оцінила ризики

Російська армія прийняла на озброєння ракету повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK) з двома боєголовками.

Ракета Х-101 тепер має дві боєголовки

Розвідка Британії повідомляє, що командування авіації дальньої дії військово-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101.

Зазначається, що ракету Х-101 оснастили другою боєголовкою.

Російське командування дальньої авіації намагалося модифікувати свої системи та тактику дій протягом війни проти України.

щоб підвищити ефективність ракет, оскільки ППО України перехоплювала багато ракет

щоб використовувати старіші ракети, бо запаси нових вичерпалися в перші дні вторгнення.

У розвідці Британії наголосили, що остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину.

Там вважають, що військам РФ не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати будь-де в Україні. Встановлення другої бойової частини призначене для підвищення дії осколків на ціль.

Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей, - припускають у розвідці Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 May 2024.



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Модернізація ракети Х-101: що відомо

У березні видання Defence Express повідомляло про початок Росією модернізації крилатої ракети Х-101.

Тепер її бойова частина важить приблизно 800 кг. Вперше про це повідомили у січні 2024 року під час візиту очільника Міноборони РФ Шойгу на підприємство МКБ "Радуга" де виробляють ці крилаті ракети.

Дальність польоту ракети з двома боєголовками зменшилася з 5500 км до умовних 2250 км.

Однак це не має великого значення, оскільки такі ракети все одно можуть долетіти із Саратовської області РФ до Львівської й мати 500-700 км для додаткових маневрувань.