У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-69

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69.
Що відомо про знищену ракету РФ Х-69
Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.
Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.
Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.
Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил:
дивитись під ноги;
звертати увагу на підозрілі предмети;
У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати "101".
Скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69
За даними ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебувають:
Гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — близько 40 одиниць. темпи виробництва цих ракет — до 10 одиниць на місяць.
Крилатих ракет 3M55/3М55М «Онікс»/«Онікс-М» — 400 одиниць. Темпи виробництва — до 10 одиниць на місяць.
Крилатих ракет 3М-14 «Калібр» — 270 одиниць. Темпи виробництва — 30-40 одиниць на місяць.
Керованих авіаційних ракет Х-69 — 45 одиниць. Темпи виробництва — 1-3 одиниці на місяць.
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