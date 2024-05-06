У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-69

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69.

Що відомо про знищену ракету РФ Х-69

Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.

Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.

Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил:

дивитись під ноги;

звертати увагу на підозрілі предмети;

У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати "101".

Скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69

За даними ГУР, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні ЗС РФ перебувають: