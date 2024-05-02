Зеленський озвучив кількість випущених по Україні КАБів та ракет РФ за квітень

Протягом квітня Росія застосувала проти України сотні різних ракет та тисячі керованих авіабомб.

Скільки ракет та КАБів запустила РФ по Україні за квітень

Як повідомив президент, України Володимир ЗеленськийЮ протягом квітня ворог застосував:

більше 300 ракет різних типів;

майже 300 "Шахедів";

більше 3,2 тисячі КАБів.

Він додав, що Сумська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Миколаїв й Херсон щоночі страждають від підлого терору ворога.

Тисячі життів вдалось врятувати завдяки допомозі союзників, які підтримали повітряний щит України, а також посилили санкційний тиск проти воєнної машини ворога.

Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту, — додав Зеленський. Поширити

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Згідно з даними розвідки, на озброєнні Російської Федерації:

близько 40 одиниць 3М22 "Циркон". Щомісяця ворог виробляє ще близько 10 одиниць;

близько 400 одиниць "Онікс"/"Онікс-М". Щомісяця також виробляється до 10 одиниць;

близько 270 "Калібрів". Ворог виробляє до 40 одиниць щомісяця;

близько 45 одиниць Х-69. Темпи виробництва складають до 3 одиниць на місяць.

Тривалий період Росія не застосовувала проти України "Калібри", оскільки поновлювала свої запаси. Востаннє ці ракети терористи використали під час обстрілу 27 квітня.

Тоді ж протиповітряна оборона знищила:

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".